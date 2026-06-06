Nacionales
Arrestan a sujeto que tras discusión atacó a otro hombre con un corvo en San Vicente Norte
José Mario Amaya Corvera, de 33 años, alias «el Gato», fue capturado tras ser señalado de atacar con un corvo a otro hombre, causándole diversas lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario en condición grave.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del día anterior en un terreno donde ambos trabajaban sembrando maíz, en el caserío San Ildefonso, distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte. Según el reporte, los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión.
Las autoridades indicaron que, tras el altercado, el acusado habría lesionado a la víctima y posteriormente huyó del lugar. Sin embargo, fue localizado por elementos de Fuerzas Especiales en el cantón Agua Helada, distrito de Santa Clara.
Durante la verificación de antecedentes, las autoridades señalaron que el detenido posee una ficha de pertenencia a la pandilla MS-13, específicamente a la clica Directos Locos Salvatruchos. Además, registra antecedentes desde 2018 por los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Las autoridades informaron que será remitido a prisión por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos.
Nacionales
VIDEOS | Inundaciones impactan varios sectores de Santa Ana, incluido el Hospital San Juan de Dios
Las fuertes lluvias registradas durante la noche del viernes provocaron severas inundaciones en distintos puntos de Santa Ana, incluyendo el área de emergencias del Hospital San Juan de Dios, donde el agua ingresó a las instalaciones y generó preocupación entre pacientes y personal de salud.
Videos y fotografías compartidos en redes sociales muestran la acumulación de agua en los alrededores del centro asistencial, evidenciando la magnitud de las precipitaciones que afectaron al distrito.
Las lluvias también ocasionaron calles anegadas, vehículos afectados y diversas complicaciones para la población, que enfrentó dificultades debido a las condiciones generadas por las intensas precipitaciones.
Nacionales
Niño de 5 años muere atropellado por un camión en Tamanique
Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la comunidad Montecristo, distrito de Tamanique, La Libertad Costa, donde un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado.
De acuerdo con información preliminar, la víctima era un niño de aproximadamente 5 años, quien fue impactado por un camión repartidor de agua.
Equipos de emergencia y autoridades se movilizaron al lugar para atender la situación. Sin embargo, según los reportes preliminares, el menor habría fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.
Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán distintos puntos del país
Las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en diferentes momentos del día, con características de temporal en algunos sectores del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias en diversos puntos de la zona costera y en municipios cercanos a la franja volcánica.
Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cadena montañosa del norte y la cordillera del Bálsamo, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuzcatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y San Miguel.
Las lluvias y tormentas se intensificarán durante la noche, especialmente en la zona central y occidental del país, con mayor incidencia en municipios cercanos a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.
El viento tendrá velocidades entre los 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Además, se espera un ambiente relativamente fresco durante todo el día.