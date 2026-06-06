Arrestan a sujeto que tras discusión atacó a otro hombre con un corvo en San Vicente Norte

José Mario Amaya Corvera, de 33 años, alias «el Gato», fue capturado tras ser señalado de atacar con un corvo a otro hombre, causándole diversas lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario en condición grave.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del día anterior en un terreno donde ambos trabajaban sembrando maíz, en el caserío San Ildefonso, distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte. Según el reporte, los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión.

Las autoridades indicaron que, tras el altercado, el acusado habría lesionado a la víctima y posteriormente huyó del lugar. Sin embargo, fue localizado por elementos de Fuerzas Especiales en el cantón Agua Helada, distrito de Santa Clara.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades señalaron que el detenido posee una ficha de pertenencia a la pandilla MS-13, específicamente a la clica Directos Locos Salvatruchos. Además, registra antecedentes desde 2018 por los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

Las autoridades informaron que será remitido a prisión por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos.

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