Internacionales
Cinco muertos en accidente de un avión de transporte militar
Cinco soldados murieron este sábado tras el accidente de un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de la India cuando intentaba aterrizar en una base aérea ubicada en Jorhat, en el noreste del país, informó el ejército mediante un comunicado oficial.
La Fuerza Aérea india expresó sus condolencias por la muerte de los militares y confirmó que la aeronave involucrada era un modelo AN-32. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la identidad de las víctimas.
Asimismo, se informó que fue ordenada una investigación para determinar las causas del accidente. Imágenes difundidas por medios de comunicación locales muestran una densa columna de humo negro y los restos de la aeronave dispersos en varios fragmentos.
El accidente ocurre en una base que ya había sido escenario de otro siniestro en 2019, cuando un avión Antonov AN-32 que había despegado de Jorhat se estrelló cerca de la frontera con China, dejando 13 fallecidos. Actualmente, la Fuerza Aérea india mantiene en servicio alrededor de un centenar de estos aviones bimotores de fabricación rusa para misiones de transporte.
Internacionales
VIDEO | Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, durante una operación militar estadounidense realizada en coordinación con autoridades venezolanas.
A través de su red Truth Social, Trump afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un “ataque rápido y letal” contra Guerrero Flores. Asimismo, indicó que la acción se llevó a cabo en cooperación con Venezuela, aunque no precisó el lugar exacto donde ocurrió la operación.
El mandatario sostuvo que, tras esta operación, los integrantes del Tren de Aragua ya no cuentan con un refugio seguro en Venezuela. Su publicación estuvo acompañada por un video de aproximadamente 10 segundos en el que se observa una vista aérea de una estructura rodeada de vegetación y una posterior explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distinguen personas.
Estados Unidos ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista. La estructura criminal mantiene presencia en varios países de América Latina y ha sido señalada por diversas actividades delictivas transnacionales.
Internacionales
Policías disfrazados de mascotas del Mundial capturan a narco
Agentes policiales vestidos como las mascotas del Mundial 2026 participaron en una operación encubierta que culminó con la detención de un presunto narcotraficante en Lima, Perú.
De acuerdo con los informes, efectivos del Grupo Terna de la Policía de Perú utilizaron disfraces de las mascotas de la Copa Mundial de 2026 como parte de una estrategia de inteligencia para capturar a un presunto microcomercializador de drogas en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Según las autoridades, el sospechoso sería un aficionado al fútbol, circunstancia que, de acuerdo con las investigaciones, facilitó el desarrollo del operativo. La intervención se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video que muestra a los agentes realizando la captura mientras portaban los trajes completos durante el día de la inauguración del Mundial.
Durante el allanamiento, las autoridades informaron que fueron incautados narcóticos y un arma de fuego.
Internacionales
Depresión tropical Cristina provoca inundaciones y emergencias en Centroamérica
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.