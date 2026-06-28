Accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según autoridades locales

Autoridades de distintos países informaron este domingo sobre ciudadanos extranjeros fallecidos y desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal reportó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y que 85 permanecen desaparecidos.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que al menos 17 ciudadanos españoles fallecieron y 150 están desaparecidos. Además, detalló que 12 españoles se encuentran localizados bajo los escombros, donde continúan los esfuerzos de los equipos de rescate. En un boletín anterior, la institución había señalado que eran 14 ciudadanos los ubicados bajo los restos y que se desconocía su situación.

Según datos del Ministerio de Migraciones español, al 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela.

Desde China, la cadena estatal CCTV informó que siete ciudadanos chinos figuran entre los fallecidos por el terremoto, citando datos de la embajada en Caracas. La representación diplomática china emitió un comunicado en su cuenta oficial de WeChat en el que instó a sus ciudadanos en Venezuela a tomar precauciones ante posibles desastres secundarios provocados por réplicas y otros terremotos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó la muerte de dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer. La Cancillería brasileña indicó que brindará asistencia consular a sus familiares.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos ocurridos en Venezuela y señaló que brinda a su familia asistencia, orientación y contención.

Uruguay informó sobre la muerte de un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y que residía «desde hace mucho tiempo» en Venezuela. La Cancillería uruguaya agregó que la esposa y una de las hijas del hombre también fallecieron tras los terremotos.

Italia confirmó la muerte de un ítalo-venezolano nacido en Caracas en 1970, quien tenía doble nacionalidad venezolana e italiana. Según la cancillería italiana, el hombre murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira.

Roma estima que alrededor de 170.000 personas con pasaporte italiano residen en Venezuela.

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