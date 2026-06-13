Estados Unidos golea a Paraguay y debuta con autoridad en el Mundial 2026

Corea del Sur inició con victoria su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse 2-1 a República Checa, en un encuentro que se definió en la segunda mitad tras una remontada del conjunto asiático.

Durante los primeros minutos, el partido se caracterizó por la disputa en la posesión del balón. Corea del Sur tomó la iniciativa ofensiva y generó las primeras aproximaciones, destacando un remate de Lee Kang-in que fue controlado con dificultades por el guardameta checo Matej Kovar al minuto 13.

República Checa reaccionó tras ese aviso y equilibró las acciones mediante ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró capitalizar su ventaja física frente a una defensa coreana que se mostró sólida durante gran parte del encuentro.

Antes del descanso, Heung-Min Son protagonizó las oportunidades más claras para Corea del Sur con dos disparos peligrosos a los minutos 37 y 39, pero el marcador permaneció sin cambios.

En la segunda mitad, los asiáticos mantuvieron la presión y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 55, cuando Son desperdició un mano a mano ante Kovar. Sin embargo, fue República Checa quien golpeó primero al minuto 58, gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci tras un saque de banda.

La respuesta coreana llegó al minuto 67. Hwang In-Beom igualó el encuentro con un remate colocado dentro del área que superó la estirada del guardameta europeo.

Cuando el partido entraba en su recta final, Oh Hyeon-Gyu aprovechó un centro raso para marcar el 2-1 definitivo y consumar la remontada de Corea del Sur.

Con este resultado, el conjunto asiático sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, igualando la cantidad de unidades obtenidas por México.

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