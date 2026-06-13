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Estados Unidos golea a Paraguay y debuta con autoridad en el Mundial 2026
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La selección de Estados Unidos debutó con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay en el Mundial Norteamérica 2026, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium. El conjunto estadounidense tomó la ventaja apenas al minuto 7, tras un autogol de Damián Bobadilla, quien envió el balón a su propia portería.
El tanto tempranero fortaleció el desempeño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que asumió el control del partido mediante la posesión del balón y constantes aproximaciones al arco defendido por Orlando Gill. La superioridad de los locales se reflejó en el marcador antes del descanso, al llegar al entretiempo con una ventaja de 3-0.
Folarin Balogun fue una de las principales figuras del encuentro. Después de que un gol suyo fuera anulado por fuera de juego al minuto 27, el delantero logró marcar al 30’ y nuevamente en el tiempo agregado de la primera parte para ampliar la diferencia. También destacaron Weston McKennie, Christian Pulisic y Sergiño Dest en la generación de juego ofensivo.
En la segunda mitad, Paraguay realizó ajustes en busca de mejorar su rendimiento y generar peligro, aunque Estados Unidos mantuvo el control de las acciones. Los paraguayos encontraron un gol mediante Brenden Aaronson al minuto 73, pero no lograron cambiar el rumbo del encuentro. Finalmente, Giovanni Reyna selló el triunfo estadounidense con una anotación en el tiempo agregado, estableciendo el definitivo 4-1.
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Canadá y Bosnia protagonizan el primer empate del Mundial 2026
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La Copa del Mundo Norteamérica 2026 inició oficialmente en Canadá con el debut de la selección anfitriona frente a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro disputado en Toronto que finalizó con empate.
El conjunto bosnio mostró intensidad desde los primeros minutos y generó peligro constante sobre la portería canadiense. Al minuto 20, Jovo Lukić aprovechó un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza dentro del área y adelantar a su selección en el marcador.
Durante la primera mitad, Canadá tuvo dificultades para encontrar espacios y no logró generar opciones claras que le permitieran igualar el encuentro.
Para el segundo tiempo, el equipo canadiense mejoró su desempeño y aumentó la presión sobre la defensa rival. La recompensa llegó al minuto 78, cuando Cyle Larin recibió el balón dentro del área, giró sobre su marca y definió con un disparo que terminó en el fondo de la red para establecer el empate definitivo.
Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo B, dejando abierta la posibilidad de que Qatar o Suiza asuman el liderato cuando disputen su encuentro correspondiente.
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Triunfo y liderato: Corea del Sur inicia el Mundial con victoria sobre República Checa
Corea del Sur inició con victoria su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse 2-1 a República Checa, en un encuentro que se definió en la segunda mitad tras una remontada del conjunto asiático.
Durante los primeros minutos, el partido se caracterizó por la disputa en la posesión del balón. Corea del Sur tomó la iniciativa ofensiva y generó las primeras aproximaciones, destacando un remate de Lee Kang-in que fue controlado con dificultades por el guardameta checo Matej Kovar al minuto 13.
República Checa reaccionó tras ese aviso y equilibró las acciones mediante ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró capitalizar su ventaja física frente a una defensa coreana que se mostró sólida durante gran parte del encuentro.
Antes del descanso, Heung-Min Son protagonizó las oportunidades más claras para Corea del Sur con dos disparos peligrosos a los minutos 37 y 39, pero el marcador permaneció sin cambios.
En la segunda mitad, los asiáticos mantuvieron la presión y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 55, cuando Son desperdició un mano a mano ante Kovar. Sin embargo, fue República Checa quien golpeó primero al minuto 58, gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci tras un saque de banda.
La respuesta coreana llegó al minuto 67. Hwang In-Beom igualó el encuentro con un remate colocado dentro del área que superó la estirada del guardameta europeo.
Cuando el partido entraba en su recta final, Oh Hyeon-Gyu aprovechó un centro raso para marcar el 2-1 definitivo y consumar la remontada de Corea del Sur.
Con este resultado, el conjunto asiático sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, igualando la cantidad de unidades obtenidas por México.
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México derrota a Sudáfrica y arranca con triunfo el Mundial 2026
La selección de México inició con victoria su participación en la Copa Mundial United 2026 al imponerse 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.
El conjunto anfitrión abrió el marcador al minuto 9 por medio de Julián Quiñonez, quien anotó el primer gol de la competición. Minutos antes, al 4, Raúl Jiménez había generado una de las primeras ocasiones de peligro con un potente remate que fue rechazado por el guardameta sudafricano Ronwen Williams.
En la segunda mitad, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole al minuto 50 tras una falta cometida cerca del área.
México amplió la ventaja al minuto 67, cuando Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro enviado desde la banda derecha para establecer el 2-0 definitivo.
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Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador y anotó el segundo gol para México, colocando el 2-0 frente a Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/UTq3QXDm7B
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 11, 2026
La representación africana terminó el encuentro con nueve jugadores luego de la expulsión de Themba Zwane al minuto 74. La acción fue revisada mediante el sistema VAR antes de la decisión final del árbitro.
Con este resultado, México suma sus primeros puntos en el Grupo A y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que Sudáfrica deberá buscar la recuperación en sus próximos compromisos.