Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas puntuales para la tarde y noche de este sábado
Las condiciones climáticas para este día estarán marcadas por la presencia de nieblas en zonas de valles centrales durante las primeras horas de la mañana. Posteriormente, el cielo variará entre poco y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias puntuales en la zona volcánica occidental.
Durante la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad en las zonas central y occidental del país, favoreciendo la ocurrencia de lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la zona montañosa norte y de la franja volcánica paracentral, central y occidental.
Para la noche, se esperan lluvias puntuales en diversos sectores de la zona nororiental, los valles centrales y la zona noroccidental. El viento tendrá velocidades entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora o superiores en áreas donde se desarrollen tormentas durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde y frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada cercana a El Salvador y el flujo acelerado del este, con apoyo de sistemas en capas altas de la tropósfera, favoreciendo la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas moderadas y puntuales. Además, se monitorea el acercamiento de ondas tropicales que podrían intensificar las lluvias entre el domingo y el lunes.
Judicial
Sujeto recibe 12 años de prisión por despojar de sus pertenencias a una víctima
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
Judicial
Ordenan captura de hombre acusado de crear material de abuso infantil
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Nacionales
El Salvador suma 12 días sin homicidios en junio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 12 de junio finalizó con cero homicidios registrados en el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, junio acumula 12 días sin asesinatos. Esta cifra se suma a los 26 días sin homicidios reportados en mayo, los 27 registrados en abril, los 23 de marzo, los 24 de febrero y los 27 de enero.
Las autoridades señalaron que, desde la implementación del régimen de excepción, se contabilizan 1,127 días sin homicidios. Asimismo, indicaron que durante lo que va de 2026 se han registrado 138 jornadas sin muertes violentas.
Según la información oficial, estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, medida aprobada en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.