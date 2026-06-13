Pronostican lluvias y tormentas puntuales para la tarde y noche de este sábado

Las condiciones climáticas para este día estarán marcadas por la presencia de nieblas en zonas de valles centrales durante las primeras horas de la mañana. Posteriormente, el cielo variará entre poco y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias puntuales en la zona volcánica occidental.

Durante la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad en las zonas central y occidental del país, favoreciendo la ocurrencia de lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la zona montañosa norte y de la franja volcánica paracentral, central y occidental.

Para la noche, se esperan lluvias puntuales en diversos sectores de la zona nororiental, los valles centrales y la zona noroccidental. El viento tendrá velocidades entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora o superiores en áreas donde se desarrollen tormentas durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde y frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada cercana a El Salvador y el flujo acelerado del este, con apoyo de sistemas en capas altas de la tropósfera, favoreciendo la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas moderadas y puntuales. Además, se monitorea el acercamiento de ondas tropicales que podrían intensificar las lluvias entre el domingo y el lunes.

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