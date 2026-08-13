MARN prevé lluvias puntuales y ambiente muy cálido durante el día

Para mañana, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Por la tarde, se prevé poca nubosidad, con lluvias puntuales en la cordillera volcánica y al norte del país, principalmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en sectores de la zona norte de Chalatenango, San Miguel y Morazán.

Durante la noche, habrá poca nubosidad en las zonas central y paracentral, con algunas lluvias en sectores de San Salvador, Cuscatlán y La Libertad.

En caso de que las lluvias se intensifiquen, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 35 km/h.

El viento será variable, con velocidades de entre 10 y 20 km/h y brisas ocasionales de hasta 30 km/h. El ambiente estará muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y la cercanía de una Onda Tropical a Centroamérica, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en algunos sectores del país.

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