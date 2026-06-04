VIDEO | Pasajero cae de un bus a toda velocidad y sobrevive de milagro

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Carlos Alberto Martínez, siga en detención mientras avanza la investigación en su contra por el feminicidio agravado de su compañera de vida.

El crimen se cometió en el distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, el pasado 02 de mayo del presente año y según las investigaciones, la víctima sufría de violencia psicológica y emocional en la relación que tenía con el imputado.

Según las investigaciones, día del crimen, los tres hijos de la pareja dormían y él comenzó a discutir con la víctima en horas de la madrugada, luego el imputado tomó un cable y atacó a la mujer de espalda hasta asfixiarla.

El imputado reportó la muerte de la víctima, indicó que ella se había suicidado y él la había encontrado con el cable en el cuello al ingresar al corredor de la vivienda; sin embargo, al contrastar su versión con la biopsia, esta no coincidía con la causa de la muerte por lo que fue detenido.

En la primera audiencia el imputado presentó abundantes elementos probatorios de carácter documental, pericial y testimonial que acreditan la responsabilidad de este sujeto.

La medida de detención con instrucción fue impuesta por el Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca.

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