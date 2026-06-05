Riesgos emergentes ponen a prueba la resiliencia de la industria de alimentos y bebidas en la región

Seguridad alimentaria, cadena de suministro y ciberseguridad figuran entre los principales desafíos que marcarán el futuro del sector, según análisis presentado por WTW durante el CIAB 2026.

Los principales riesgos que están redefiniendo el futuro de la industria de alimentos y bebidas en la región fueron abordados durante el Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas (CIAB 2026), organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), un espacio que reunió a líderes y especialistas para analizar los desafíos relacionados con la competitividad, la sostenibilidad y la innovación.

Como experto invitado, Román Mesuraca, Líder de Property & Casualty e Industria de Alimentos y Bebidas para Latinoamérica de WTW, impartió la conferencia central “De la interrupción a la resiliencia: riesgos que redefinen la industria de alimentos y bebidas”, donde compartió las principales tendencias de riesgo identificadas a nivel global, analizó el panorama que enfrenta el sector y presentó soluciones estratégicas para su mitigación y transferencia. El encuentro también contó con la participación de Eduardo Barrientos, Gerente General de WTW.

Tendencias globales: Seguridad, cadena de suministro y ciberseguridad

A partir de los resultados de la Encuesta Global de Agro, Alimentos y Bebidas 2026 de WTW, la cual recopiló la visión de 450 tomadores de decisión senior de compañías globales con facturaciones anuales superiores a los USD 4,000 millones, Román Mesuraca expuso los tres riesgos principales proyectados para los próximos tres a cinco años:

Seguridad alimentaria y contaminación de productos: Las inquietudes en esta materia han aumentado respecto a 2024, como reflejo directo de un incremento en el número de retiros de productos del mercado ( recalls ).

Vulnerabilidades en la cadena de suministro: En un entorno internacional de elevada volatilidad, las empresas muestran una profunda preocupación por las debilidades logísticas estructurales.

Riesgos cibernéticos: La creciente dependencia de tecnologías operativas avanzadas y la nula tolerancia ante los tiempos de inactividad han convertido a este sector en un objetivo prioritario para la ciberdelincuencia.

A estas amenazas se suman presiones internas y externas acentuadas por acontecimientos globales, tales como el alza en los costos de insumos y mano de obra , las disputas arancelarias o restricciones al transporte marítimo, y el impacto de fenómenos meteorológicos extremos (sequías, incendios y tormentas) que están transformando la producción agrícola.

El Salvador y la región ante el desafío de la sostenibilidad

En el marco local, Mesuraca destacó que El Salvador considera al sector de alimentos y bebidas como uno de sus principales motores industriales y de comercio exterior. Con cifras consolidadas al cierre de 2025, las exportaciones de esta industria en el país alcanzaron los USD 916.8 millones, lo que representa un crecimiento del +9.6% en comparación con el año anterior y equivale a más del 14% de las exportaciones nacionales totales. Asimismo, la producción bruta del sector supera los USD 5,000 millones, impulsada por rubros clave como el azúcar, el café y los alimentos procesados.

No obstante, la ponencia subrayó la vulnerabilidad estructural que afronta la plataforma agroindustrial salvadoreña frente al cambio climático y la dependencia externa de insumos. En este sentido, Mesuraca enfatizó la necesidad de avanzar hacia una transformación productiva que reduzca el impacto ambiental y asegure el cumplimiento de estándares internacionales, en sintonía con las exigencias de mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia.

De la vulnerabilidad a la oportunidad

A pesar del complejo mapa de riesgos, la perspectiva de WTW identifica motores de crecimiento a corto plazo. Las oportunidades para los próximos dos años se concentran en la priorización de productos con una excelente relación calidad-precio para responder a las presiones del coste de la vida, la inversión en inteligencia artificial y automatización, y el auge de los productos orgánicos y orientados a la salud y el bienestar.

Para capitalizar estas oportunidades, Román Mesuraca instó a las organizaciones a fortalecer su resiliencia mediante el uso de análisis de datos especializados, modelación de riesgo climático adaptada a cada ubicación y coberturas de seguros estructuradas a la medida, resguardando así tanto la continuidad operativa como la reputación corporativa de las empresas.

El Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas, ofreció una oportunidad única para explorar las últimas tecnologías, las tendencias emergentes de consumo y los avances en sostenibilidad. Además, abordó temas clave como la seguridad alimentaria, la personalización de productos y el impacto transformador de la digitalización en la Industria.

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