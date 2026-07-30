Nacionales
Misión humanitaria salvadoreña recibe reconocimiento por labores realizadas en Venezuela
El presidente de la República, Nayib Bukele, entregó medallas de reconocimiento a los 452 salvadoreños que integraron la misión humanitaria que viajó a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron en junio a la nación suramericana.
«Estamos aquí para rendirle homenaje a los hombres y mujeres del contingente salvadoreño que formó parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela. Las medallas que recibirán representan la gratitud de todo el pueblo salvadoreño, y me atrevería a decir que también del pueblo venezolano», afirmó el mandatario durante el acto de entrega, el cual fue transmitido en cadena nacional.
Durante la misión humanitaria se brindaron más de 3,200 atenciones en el hospital de campaña, más de 1,100 asistencias veterinarias y fueron enviadas más de 170 toneladas de alimentos, insumos y medicamentos por parte del Gobierno de El Salvador (GOES).
Bukele también detalló que se brindó asistencia a víctimas en clínicas privadas, cuyos servicios fueron pagados por el GOES para garantizar la debida atención médica.
El mandatario señaló que la distinción otorgada reconoce el compromiso, el valor y la solidaridad que caracteriza a El Salvador. Asimismo, destacó la valentía y empatía de cada rescatista durante las labores desarrolladas en beneficio de los venezolanos a lo largo del mes que permanecieron en el terreno.
«Todos observábamos las operaciones de rescate y estábamos desvelándonos con ustedes, nerviosos, preocupados, tratando de coordinar lo mejor posible, pero eso no es ni la fracción de lo que ustedes, estando allá, en medio de los escombros, en medio de la tragedia, hicieron», expresó.
De igual manera, enfatizó que las acciones de ayuda humanitaria reflejan a un El Salvador que antes necesitaba ser rescatado, pero que ahora brinda apoyo a otros países.
«El país que durante décadas pidió ayuda, ahora está dando ayuda. El país que era reconocido por su tragedia, hoy comienza a ser reconocido por sus héroes», manifestó.
Durante su intervención, el presidente recordó que anteriormente El Salvador también ha enviado misiones de ayuda humanitaria a Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica.
«Cada vez que hemos enviado una misión han venido bendiciones para nuestro país, y esta vez no será la excepción, porque Dios bendice al dador alegre y nosotros hemos dado con alegría», dijo.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Cinthya, una joven que venció el cáncer gracias al apoyo de la fundación donde era voluntaria
Hasta hace unos meses, Cinthya García dedicaba parte de su tiempo a acompañar y orientar a personas con cáncer como voluntaria de la Fundación Edificando Vidas. A sus 24 años, la residente de Soyapango y estudiante de Relaciones Públicas y Marketing conocía de cerca las historias de quienes enfrentaban la enfermedad, pero nunca imaginó que ella también recibiría ese diagnóstico.
«Me diagnosticaron cáncer de ovarios germinal. Este es un cáncer más que todo hormonal. Cuando recibí el diagnóstico fue tan de la nada, nunca me imaginé que me iban a decir eso», relató Cinthya.
La joven recordó que el primer síntoma que notó fue un inesperado brote de acné. Posteriormente, el tratamiento que recibió para esa condición le provocó gastritis, por lo que acudió a otros especialistas. Tras varias consultas y exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovarios germinal.
«Cuando recibí la noticia de que yo tenía cáncer fue un golpe realmente muy fuerte», expresó.
Cinthya señaló que inicialmente dudó en someterse a la cirugía y al tratamiento. Sin embargo, aseguró que encontró el apoyo necesario en la misma fundación donde colaboraba como voluntaria.
«Al principio pensé en no hacerlo, pero gracias a Marcella Carrillo, fundadora de Edificando Vidas, pude tener valor de someterme al tratamiento. Cuando me operaron, el cáncer ya estaba en etapa dos», contó.
La joven afirmó que el proceso no fue fácil, ya que recibió quimioterapia y experimentó el agotamiento físico y emocional que anteriormente había escuchado describir a otros pacientes. Además, indicó que uno de los momentos más difíciles fue aceptar la caída del cabello.
«Aprendí a tener más seguridad conmigo misma porque como mujer es un choque muy impactante que te digan que se te va a caer el pelo. Marcella siempre estuvo guiándome y diciéndome que el cabello no me define», manifestó.
La Fundación Edificando Vidas brinda atención integral a pacientes con todo tipo de cáncer y desarrolla iniciativas orientadas a promover la detección temprana, así como el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Entre los servicios que ofrece se encuentra una clínica especializada en diagnóstico temprano de cáncer. Además, proporciona apoyo emocional a pacientes y sus familias, ofrece apoyo espiritual e impulsa una clínica móvil de tamizaje y educación sobre el cáncer, la cual se desplaza a comunidades rurales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección temprana y jornadas de sensibilización.
Con información de Diario El Salvador.
Nacionales
Prisión para mujer que se hacía pasar por abogada
Una mujer que se hacía pasar como abogada de la República para representar a personas en procesos judiciales y cobrar por sus servicios fue condenada por los delitos de estafa y ejercicio ilegal de la profesión.
La condenada fue identificada como Patricia del Carmen Flores de Cisneros, quien enfrentó juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana. El tribunal le impuso seis años de prisión por el delito de estafa y dos años más por ejercicio ilegal de la profesión; esta última pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante el juicio se comprobó que Flores de Cisneros cometió los delitos en perjuicio de dos víctimas, quienes le entregaron diferentes cantidades de dinero para que llevara sus procesos judiciales.
La FGR estableció que el modus operandi de la condenada consistía en ofrecer sus servicios para atender casos judiciales, solicitar dinero por adelantado y, posteriormente, mediante engaños, pedir más dinero bajo el argumento de realizar distintos trámites, los cuales nunca efectuaba debido a que no estaba autorizada para ejercer como abogada.
El primer caso ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de una de las víctimas fue capturada. Flores de Cisneros se presentó como abogada y amiga de la imputada, ofreciéndose a asumir su defensa. Como adelanto por sus servicios solicitó $500, cantidad que le fue entregada por la víctima.
Posteriormente, argumentando la necesidad de realizar diversos trámites, pidió más dinero para supuestas fianzas, multas y permisos para ingresar al centro penitenciario donde se encontraba la imputada, hasta recibir un total de $5,800.
Tras recibir todo el dinero, la víctima intentó conocer los avances del proceso de su hija; sin embargo, la ahora condenada dejó de responder sus llamadas y mensajes.
En el segundo caso, otra víctima contrató a la supuesta abogada para tramitar un proceso de divorcio y le entregó $250 por servicios profesionales.
Durante el juicio, la documentación legal presentada permitió establecer que Patricia del Carmen Flores de Cisneros no está inscrita como abogada autorizada para ejercer la profesión, sino que únicamente es egresada de Ciencias Jurídicas.
Nacionales
MARN prevé incremento de nubosidad y lluvias aisladas para este jueves
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este jueves se espera un cielo poco nublado sobre las zonas de montaña durante la mañana y despejado en el resto del país.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad sobre las zonas de montaña, con lluvias breves en el tramo de la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias de rápido desplazamiento en sectores de la zona central.
En cuanto al viento, este será del noreste, con velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico, el flujo del este acelerado favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en el territorio. Sin embargo, la disminución del apoyo dinámico en los niveles medios y altos de la troposfera limitará el desarrollo y la intensidad de las precipitaciones.