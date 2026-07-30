Captan momento en que motociclista choca contra un carro al intentar escapar de una jauría

Un motociclista sufrió un aparatoso accidente mientras intentaba escapar del ataque de varios perros en el cantón Cangrejera, departamento de La Libertad.

El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia, la cual captó el momento en que el motociclista y su acompañante fueron perseguidos por una jauría que los siguió durante varios metros.

En las imágenes se observa que, mientras intentaba evadir a los animales, el conductor de la motocicleta no apartaba la mirada de los perros que lo perseguían, por lo que no se percató de la aproximación de un vehículo particular.

Debido a esta situación, el motociclista terminó impactando contra el automóvil, provocando el accidente.

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