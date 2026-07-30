Nacionales
Captan momento en que motociclista choca contra un carro al intentar escapar de una jauría
Un motociclista sufrió un aparatoso accidente mientras intentaba escapar del ataque de varios perros en el cantón Cangrejera, departamento de La Libertad.
El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia, la cual captó el momento en que el motociclista y su acompañante fueron perseguidos por una jauría que los siguió durante varios metros.
En las imágenes se observa que, mientras intentaba evadir a los animales, el conductor de la motocicleta no apartaba la mirada de los perros que lo perseguían, por lo que no se percató de la aproximación de un vehículo particular.
Debido a esta situación, el motociclista terminó impactando contra el automóvil, provocando el accidente.
Nacionales
Joven trabajador pierde la vida mientras descargaba productos de un camión en Chalatenango
Un joven trabajador de un supermercado del departamento de Chalatenango falleció la mañana de este jueves durante un accidente laboral.
De acuerdo con información compartida en redes sociales, el joven se encontraba descargando mercadería de un camión cuando fue embestido por otro vehículo pesado utilizado para transportar verduras.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Ángel, quien perdió la vida de forma inmediata en el lugar debido a la gravedad del impacto.
Tras el hecho, las autoridades policiales acudieron a la escena para determinar la responsabilidad del conductor involucrado en el accidente.
Nacionales
Muere joven tras caer del techo de una vivienda en Chalatenango
Un joven falleció luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores de reparación en el techo de una vivienda ubicada en el distrito de Potonico, departamento de Chalatenango.
La víctima fue identificada como Jonathan Rafael Menjívar, quien, tras la caída, fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los informes, Jonathan Rafael se encontraba realizando trabajos de reparación en el techo cuando, de manera repentina, ocurrió el accidente que le provocó la caída.
Tras conocerse su fallecimiento, amistades del joven expresaron sus muestras de condolencias a través de redes sociales y lamentaron la pérdida, enviando mensajes de apoyo a su familia.
Sucesos
Fuerte accidente de tránsito involucra a camión y vehículo en el bulevar Monseñor Romero
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el bulevar Monseñor Romero, donde un camión y un vehículo particular se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con los informes preliminares, ambos vehículos impactaron aproximadamente a 100 metros adelante de la incorporación en sentido hacia Santa Tecla, La Libertad.
Tras el percance, cuerpos de socorro se movilizaron al lugar para verificar la gravedad del accidente y la posible existencia de personas lesionadas.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el choque, ya que las autoridades policiales mantienen las investigaciones correspondientes.