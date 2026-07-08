Nacionales
AgroMercados superan los 24 millones de visitas y mantienen alta demanda en El Salvador
Los AgroMercados continúan ganando la preferencia de los salvadoreños y, a la fecha, acumulan más de 24 millones de visitas, consolidándose como una alternativa para la compra de productos de primera necesidad a precios más accesibles.
Desde la instalación de estos espacios, cientos de personas acuden diariamente para adquirir alimentos y otros productos, aprovechando los precios ofrecidos. De acuerdo con la información proporcionada, los consumidores destacan que pueden comprar una mayor cantidad de productos con el mismo presupuesto.
Actualmente operan más de 60 AgroMercados en todo el país. Las autoridades proyectan ampliar su cobertura debido a la alta demanda y la aceptación que han tenido entre la población.
En estos establecimientos se comercializan frutas, verduras, carnes, lácteos, granos básicos y otros artículos de primera necesidad. Además del beneficio para las familias salvadoreñas, la iniciativa también fortalece a cientos de productores locales, quienes abastecen directamente los anaqueles con sus cosechas, contribuyendo a dinamizar la economía agrícola del país.
Nacionales
Marina Nacional incauta 6.68 toneladas de cocaína en alta mar
La Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional realizó la mayor incautación de cocaína registrada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas, al decomisar 6.68 toneladas de esta droga, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares, durante un operativo ejecutado el 18 de junio de 2026 en aguas internacionales del océano Pacífico.
El procedimiento fue resultado de las labores permanentes de vigilancia estratégica y control marítimo que desarrollan las unidades navales salvadoreñas.
En una primera intervención, la Marina Nacional interceptó una embarcación tipo Low Profile Vessel (LPV), utilizada frecuentemente por organizaciones criminales para el transporte ilícito de droga, a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
En la embarcación fueron capturados tres narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, como parte de la continuidad operativa y del despliegue permanente en la zona, las unidades navales localizaron una segunda embarcación con características similares, ubicada a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la misma referencia geográfica.
En este segundo procedimiento fueron detenidos otros tres narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas adicionales de cocaína.
Con ambas intervenciones fueron capturados seis narcotraficantes y decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, constituyendo la mayor incautación realizada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, afirmó que esta representa «la más grande en la historia de nuestro país» y atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y a las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Además, señaló que durante la actual administración se han incautado 88.7 toneladas de diferentes tipos de droga, equivalentes a 2,106 millones de dólares.
Las autoridades destacaron que este resultado refleja el nivel de profesionalismo, preparación y capacidad operativa alcanzado por la Marina Nacional y la Fuerza Armada para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la seguridad regional.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, manifestó que El Salvador se ha convertido en «un país exportador de esperanza» y destacó el fortalecimiento de la infraestructura legal y penitenciaria para enfrentar a las organizaciones criminales.
Con esta incautación, El Salvador acumula durante 2026 un total de 13.286 toneladas de cocaína decomisadas, valoradas en más de 332 millones de dólares, según las autoridades.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expresó que cada tonelada de droga incautada representa millones de dosis que no llegarán a las calles y que cada embarcación interceptada debilita a las organizaciones criminales al afectar sus recursos económicos. Asimismo, aseguró que estos resultados son producto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad Ampliado para impedir que estructuras criminales utilicen el territorio, el mar territorial o las aguas internacionales para actividades ilícitas.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que continuará fortaleciendo las capacidades operativas de las instituciones de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con el objetivo de proteger a la población y resguardar la soberanía nacional.
Economia
Lotería Nacional celebra 156 años de historia con el Sorteo LOTRA N.º 457
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró su 156 aniversario destacando su evolución durante más de un siglo y medio, período en el que ha orientado su labor a responder a las necesidades del país mediante el impulso del entretenimiento responsable y la ejecución de programas de beneficencia financiados con los recursos generados por sus productos.
La institución señaló que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, impulsado bajo la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha fortalecido su labor social mediante brigadas médicas que recorren todo el territorio nacional, ofreciendo consultas generales, atención odontológica, ecografías mamarias, medicamentos y exámenes preventivos para contribuir al bienestar y la salud de la población.
Asimismo, destacó que su trayectoria incluye aportes al desarrollo del país mediante el respaldo a iniciativas en favor del deporte nacional, la primera infancia y diversas causas sociales.
La LNB también resaltó los logros alcanzados en los últimos años, entre ellos la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) por tercer período consecutivo y la obtención del Nivel 2 en Juego Responsable, otorgado por la World Lottery Association (WLA), reconocimiento que, según la institución, refleja su compromiso con las mejores prácticas internacionales.
Como parte de la conmemoración, previo al sorteo se realizaron entrevistas con representantes de instituciones aliadas y socios estratégicos que han acompañado la misión de la LNB. Entre los asistentes estuvieron Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES; Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela; Lisselot Troconis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente; Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama; Jamin Ventura, presidente de la Federación Salvadoreña de Deportes Acuáticos; Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador; Eduardo Paiz, director de eventos de la Federación Salvadoreña de Voleibol; y Jairo Panamá, gerente de Mercadeo de ISTU.
Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados del Sorteo LOTRA N.º 457, dedicado al 156 aniversario de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 35580, el cual fue vendido. El segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 33966, no vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 00729, también no vendido.
Nacionales
Ciclista fallece tras ser embestido por un autobús en carretera a Santa Ana
Un ciclista falleció la mañana de este martes tras ser embestido por un autobús del transporte colectivo en la carretera a Santa Ana, en la jurisdicción del distrito de Colón.
De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro vial ocurrió sobre la carretera a Santa Ana. Tras el impacto, la bicicleta de la víctima quedó atrapada debajo de los neumáticos traseros de la unidad del transporte colectivo.
Al cierre de esta nota, las autoridades realizaban la inspección correspondiente para deducir responsabilidades por este lamentable siniestro vial.
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