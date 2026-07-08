VIDEO | Tiroteo entre policías y pandilleros deja heridos y varios capturados en Guatemala

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades humanitarias derivadas de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, considerados uno de los peores desastres sísmicos registrados en América Latina.

El desastre ha dejado más de 3.600 fallecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado cerca de Caracas.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde ha sostenido reuniones con las autoridades del país.

Durante una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher presentó un llamado para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de apoyar las operaciones de asistencia.

«Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos», afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo de la comunidad internacional. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», expresó.

El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya requerían asistencia humanitaria.

Antes de los terremotos, dicho plan solo había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras nuevas contribuciones, la cifra aumentó a 300 millones de dólares.

Fletcher señaló que aún hacen falta 627 millones de dólares para responder a las «necesidades urgentes» del país.

Durante la misma reunión virtual, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó la liberación de los fondos del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero.

«Queremos hacer una llamada a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación», manifestó.

Gil agregó que Venezuela mantiene cuentas estatales congeladas en distintos países como resultado de lo que calificó como «sanciones ilegales».

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