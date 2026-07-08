Internacionales
VIDEO | Tiroteo entre policías y pandilleros deja heridos y varios capturados en Guatemala
Seis presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo desplegado tras un ataque armado contra un camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos figura un menor de edad, quien fue remitido a las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.
Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad también localizaron un arsenal, el cual será sometido a peritajes para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Asimismo, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la posible participación de los capturados en este y otros hechos delictivos. El caso permanecerá bajo conocimiento de las autoridades judiciales para el desarrollo del proceso legal correspondiente.
Momento en que elementos de la PNC capturan a 6 integrantes del barrio 18, tras ataque contra camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal. pic.twitter.com/1gPgSyZRcK
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 7, 2026
Internacionales
Alemania condena a cadena perpetua a un médico de cuidados paliativos por matar a 15 pacientes
Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Berlín tras ser declarado culpable de asesinar a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso que la jueza calificó como el de un «asesino en serie».
El tribunal determinó que el médico, identificado como Johannes M., de 41 años, mató a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.
De acuerdo con la acusación, el condenado suministraba primero un sedante y posteriormente un relajante muscular que, al combinarse, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte «en cuestión de minutos».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 25 y 94 años, se encontraban bajo la atención médica de Johannes M. al momento de los hechos.
El tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua, acompañada de dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada. Además, el médico fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.
La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un «asesino en serie» y calificó el caso de «inconcebible» y «extraordinario». Asimismo, el tribunal acogió en su totalidad las solicitudes presentadas por la fiscalía.
Según la investigación, en al menos cinco ocasiones Johannes M. habría incendiado los apartamentos de las víctimas con el propósito de ocultar los homicidios.
El semanario alemán Die Zeit informó que fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía al considerar sospechoso que varios de los pacientes atendidos por Johannes M. fallecieran de forma repentina y que, al mismo tiempo, se registraran incendios en sus viviendas.
Aunque fue condenado por la muerte de 15 personas, el médico continúa siendo investigado por un número mayor de homicidios. Paralelamente al juicio, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre decenas de otras muertes por las que también podría ser considerado responsable.
Internacionales
ONU busca más fondos por sismos en Venezuela, que exige liberar activos congelados
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades humanitarias derivadas de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, considerados uno de los peores desastres sísmicos registrados en América Latina.
El desastre ha dejado más de 3.600 fallecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado cerca de Caracas.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde ha sostenido reuniones con las autoridades del país.
Durante una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher presentó un llamado para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de apoyar las operaciones de asistencia.
«Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos», afirmó.
Asimismo, agradeció el respaldo de la comunidad internacional. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», expresó.
El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya requerían asistencia humanitaria.
Antes de los terremotos, dicho plan solo había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras nuevas contribuciones, la cifra aumentó a 300 millones de dólares.
Fletcher señaló que aún hacen falta 627 millones de dólares para responder a las «necesidades urgentes» del país.
Durante la misma reunión virtual, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó la liberación de los fondos del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero.
«Queremos hacer una llamada a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación», manifestó.
Gil agregó que Venezuela mantiene cuentas estatales congeladas en distintos países como resultado de lo que calificó como «sanciones ilegales».
Internacionales
Barcelona sufre la temperatura más alta (40,5 ºC) desde que hay registros
La ciudad de Barcelona alcanzó este miércoles una temperatura de 40,5 grados Celsius, la más alta registrada desde que existen mediciones, según informaron la agencia meteorológica catalana Meteocat y la agencia meteorológica española Aemet.
De acuerdo con Meteocat, los 40,5 ºC superan el récord absoluto registrado en los 112 años de datos del observatorio Fabra. La marca anterior era de 40,0 ºC, alcanzada en julio de 2024.
En el aeropuerto de Barcelona, ubicado junto al mar, la temperatura llegó a 37,7 ºC, superando en tres décimas el récord previo de 37,4 ºC, registrado en agosto de 2010. Según Aemet, este observatorio recopila datos desde 1924.
El portavoz de Aemet, José Ángel Núñez, confirmó que «Barcelona ha registrado el día más cálido» y explicó que los dos observatorios de referencia de la ciudad, ambos centenarios, alcanzaron máximos históricos.
«Los dos observatorios de referencia en la ciudad, los dos centenarios, uno al borde del mar, con el observatorio a 4 m sobre el nivel del mar, y el otro en el interior de la ciudad, a 408 m de altitud, han registrado el máximo histórico», señaló.
España atraviesa la segunda ola de calor del verano, la cual se extenderá hasta el jueves y mantiene a varias regiones bajo alerta roja, nivel que advierte sobre un «peligro extraordinario».
Considerado uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, España enfrenta desde hace varios años un incremento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, que ahora también afectan zonas tradicionalmente más frescas, como el norte del país.
Asimismo, Aemet informó que junio fue el segundo mes más cálido desde que existen registros, con una temperatura media 3,2 ºC por encima de lo normal, solo superada por la registrada en 2025.
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