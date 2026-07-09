Ciclista fallece tras ser embestido por un autobús en carretera a Santa Ana

La Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional realizó la mayor incautación de cocaína registrada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas, al decomisar 6.68 toneladas de esta droga, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares, durante un operativo ejecutado el 18 de junio de 2026 en aguas internacionales del océano Pacífico.

El procedimiento fue resultado de las labores permanentes de vigilancia estratégica y control marítimo que desarrollan las unidades navales salvadoreñas.

En una primera intervención, la Marina Nacional interceptó una embarcación tipo Low Profile Vessel (LPV), utilizada frecuentemente por organizaciones criminales para el transporte ilícito de droga, a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En la embarcación fueron capturados tres narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.

Seis horas después, como parte de la continuidad operativa y del despliegue permanente en la zona, las unidades navales localizaron una segunda embarcación con características similares, ubicada a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la misma referencia geográfica.

En este segundo procedimiento fueron detenidos otros tres narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas adicionales de cocaína.

Con ambas intervenciones fueron capturados seis narcotraficantes y decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, constituyendo la mayor incautación realizada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas.

El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, afirmó que esta representa «la más grande en la historia de nuestro país» y atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y a las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Además, señaló que durante la actual administración se han incautado 88.7 toneladas de diferentes tipos de droga, equivalentes a 2,106 millones de dólares.

Las autoridades destacaron que este resultado refleja el nivel de profesionalismo, preparación y capacidad operativa alcanzado por la Marina Nacional y la Fuerza Armada para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la seguridad regional.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, manifestó que El Salvador se ha convertido en «un país exportador de esperanza» y destacó el fortalecimiento de la infraestructura legal y penitenciaria para enfrentar a las organizaciones criminales.

Con esta incautación, El Salvador acumula durante 2026 un total de 13.286 toneladas de cocaína decomisadas, valoradas en más de 332 millones de dólares, según las autoridades.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expresó que cada tonelada de droga incautada representa millones de dosis que no llegarán a las calles y que cada embarcación interceptada debilita a las organizaciones criminales al afectar sus recursos económicos. Asimismo, aseguró que estos resultados son producto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad Ampliado para impedir que estructuras criminales utilicen el territorio, el mar territorial o las aguas internacionales para actividades ilícitas.

Finalmente, el Gobierno sostuvo que continuará fortaleciendo las capacidades operativas de las instituciones de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con el objetivo de proteger a la población y resguardar la soberanía nacional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...