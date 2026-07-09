Economia
Lotería Nacional celebra 156 años de historia con el Sorteo LOTRA N.º 457
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró su 156 aniversario destacando su evolución durante más de un siglo y medio, período en el que ha orientado su labor a responder a las necesidades del país mediante el impulso del entretenimiento responsable y la ejecución de programas de beneficencia financiados con los recursos generados por sus productos.
La institución señaló que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, impulsado bajo la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha fortalecido su labor social mediante brigadas médicas que recorren todo el territorio nacional, ofreciendo consultas generales, atención odontológica, ecografías mamarias, medicamentos y exámenes preventivos para contribuir al bienestar y la salud de la población.
Asimismo, destacó que su trayectoria incluye aportes al desarrollo del país mediante el respaldo a iniciativas en favor del deporte nacional, la primera infancia y diversas causas sociales.
La LNB también resaltó los logros alcanzados en los últimos años, entre ellos la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) por tercer período consecutivo y la obtención del Nivel 2 en Juego Responsable, otorgado por la World Lottery Association (WLA), reconocimiento que, según la institución, refleja su compromiso con las mejores prácticas internacionales.
Como parte de la conmemoración, previo al sorteo se realizaron entrevistas con representantes de instituciones aliadas y socios estratégicos que han acompañado la misión de la LNB. Entre los asistentes estuvieron Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES; Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela; Lisselot Troconis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente; Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama; Jamin Ventura, presidente de la Federación Salvadoreña de Deportes Acuáticos; Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador; Eduardo Paiz, director de eventos de la Federación Salvadoreña de Voleibol; y Jairo Panamá, gerente de Mercadeo de ISTU.
Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados del Sorteo LOTRA N.º 457, dedicado al 156 aniversario de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 35580, el cual fue vendido. El segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 33966, no vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 00729, también no vendido.
Economia
Sorteo LOTRA dedicado al Especial del Billetero
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo Especial del Billetero, como un reconocimiento a los agentes billeteros que comercializan sus productos y acercan la oportunidad de ganar a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante la fase previa del sorteo, Marjorie González, jefa del Departamento de Agencias de la LNB, participó en el ingreso de los premios a la tómbola y en la selección de maletines. Además, explicó a la audiencia el trabajo que realizan los agentes billeteros y detalló el proceso para formar parte de esta red de venta que distribuye los productos de la institución en todo el territorio nacional.
En el Sorteo Especial del Billetero, el primer premio de $185,000 correspondió al billete n.º 23733, el cual fue vendido. El segundo premio de $20,000 fue para el billete n.º 02503, que no fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 correspondió al billete n.º 16890, también no vendido.
La LNB destacó que cada boleto adquirido para participar en sus sorteos también contribuye a los programas de beneficencia que desarrolla la institución. Según informó, durante junio de 2026 fueron beneficiadas 5,618 personas, con una inversión de $61,707.50, como parte de los esfuerzos para acercar atención y apoyo a la población salvadoreña.
Asimismo, la institución invitó a la población a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial y a seguir el resumen de los premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Finalmente, la LNB recordó que cada miércoles ofrece una nueva oportunidad para participar en sus sorteos bajo el mensaje: «Ese Algún Día, te puede pasar a vos».
Economia
Sorteo LOTRA No 456 dedicado a la Copa presidente GanaPlay
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA No. 456, dedicado a la Copa Presidente GanaPlay 2026, una de las competencias más importantes del fútbol salvadoreño, que reúne a equipos de Primera, Segunda y Tercera División.
La Copa Presidente GanaPlay 2026 marcó el regreso de este emblemático torneo al calendario nacional y cuenta con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.
La competencia es organizada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y avalada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Su objetivo es fortalecer el desarrollo deportivo, promover nuevos talentos, impulsar la integración deportiva, fomentar la convivencia familiar en los estadios y brindar oportunidades para que jóvenes talentos demuestren su potencial en escenarios de alto nivel.
Como parte del protocolo del sorteo, Rodolfo Mena, director de la Copa Presidente GanaPlay de INDES, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas.
Además, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución para impulsar el deporte, fortalecer las oportunidades para la juventud y promover el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA No. 456 fueron:
- Primer Premio: $350,000 – Billete No. 29020 (VENDIDO)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 39795 (VENDIDO)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 12219 (NO VENDIDO)
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales será transmitido a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Cada miércoles representa una nueva oportunidad de participar en los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, pese a factores internacionales que podrían influir en el mercado, como la suspensión de las negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio por galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44.
En la zona occidental, la gasolina superior continuará a $4.75 por galón, la regular a $4.42 y el diésel a $4.44.
Mientras tanto, en la zona oriental, la gasolina superior se mantendrá en $4.75, la gasolina regular en $4.42 y el diésel en $4.44 por galón.
La DGEHM indicó que ha reforzado las verificaciones en las estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, con el propósito de que los consumidores obtengan exactamente la cantidad por la que pagan.
Asimismo, informó que inspectores de la institución realizan un monitoreo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo.
La entidad señaló que, en caso de detectarse incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a las sanciones correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el consumidor final obtenga los máximos beneficios por su compra y que los salvadoreños puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio.
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