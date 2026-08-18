Principal
Sortean mototaxi 0 km en prostíbulo de Perú y el ganador la usará para trabajar
El establecimiento conocido como Las Poncianas Club, ubicado en el sector Chosica del Norte del distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo (Lambayeque), realizó el pasado 15 de agosto un sorteo inusual entre sus clientes. El premio principal consistió en una mototaxi cero kilómetros, una estrategia de marketing que ha llamado la atención por su carácter poco convencional en el rubro.
Alex Peralta resultó el ganador de la unidad. Al recibir las llaves, el afortunado expresó con emoción: “Ahora esta mototaxi me toca trabajarla”, dejando en claro que destinará el vehículo como herramienta de trabajo para generar ingresos.
Un prostíbulo en Chiclayo, Perú sorteó una mototaxi 0 km entre sus clientes… Y el ganador, Alex Peralta, dijo que la usará para trabajar.
Las Poncianas Club, en La Victoria, ya anuncia que en septiembre sortearán una moto lineal.
¿Marketing de otro nivel o simple lavado de… pic.twitter.com/XW2zUfdjSq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 18, 2026
La administración del local confirmó que la entrega se efectuó de manera pública y formó parte de una política de incentivos orientada a fidelizar a su clientela. Según indicaron, este tipo de promociones busca reforzar el vínculo con los frequentadores del establecimiento.
Ante el éxito de la iniciativa, los responsables anunciaron que para el mes de septiembre preparan un nuevo sorteo, esta vez de una motocicleta lineal. La medida refuerza la línea de premios materiales con los que buscan mantener el interés de su público.
El hecho ha generado repercusión tanto en redes sociales como en medios locales de la región Lambayeque. Comentarios y publicaciones han circulado destacando lo inusual del premio otorgado por un establecimiento de estas características.
Más detalles sobre el sorteo y la entrega pueden consultarse en el medio local Amanecer Chiclayano, que ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.
Política
Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”
La ruptura política entre Bethy Arana y el FMLN escaló a un terreno mucho más delicado. La abogada reconoció públicamente haber mantenido una relación con Rafael Aguirre, actual candidato presidencial del partido de izquierda, y, según reportes que recogen sus recientes declaraciones, aseguró que entre ambos existieron altercados violentos y que presentó una denuncia formal. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de respaldo que recibió dentro del partido y dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo instituto político.
Lo que comenzó como una apuesta por la “renovación” del FMLN terminó convirtiéndose en una de las controversias políticas más incómodas para el partido de cara a las elecciones de 2027. Apenas en mayo, Arana había ingresado al proceso interno como precandidata a diputada por Santa Ana y defendía públicamente su cercanía ideológica con la izquierda. Entonces llegó a declarar: “Mi corazón siempre ha sido de izquierda”. Su inscripción formó parte de la apertura del FMLN hacia candidaturas ciudadanas y nuevos perfiles.
Pero Arana no solamente respaldó el proyecto del partido. Durante el proceso previo a la candidatura presidencial aseguró que había desempeñado un papel directo en el acercamiento de Rafael Aguirre al FMLN. La Página documentó que Arana afirmó haber comenzado a trabajar con el médico desde febrero y haber impulsado personalmente sus primeros contactos políticos. La propia Arana llegó a resumir ese protagonismo con una frase que hoy adquiere otra dimensión: “Yo lo traje, yo lo acompañé, yo lo encaminé…”.
La paradoja es evidente: el hombre al que Arana aseguraba haber ayudado a ingresar al proyecto terminó ratificado como candidato presidencial del FMLN, acompañado por la enfermera Madaí Santos, mientras ella terminó apartándose de su candidatura legislativa y denunciando irregularidades, ataques internos y falta de respaldo institucional.
Arana sostuvo que desconocía con precisión los resultados de la elección interna y cuestionó la transparencia con la que fue conducido el proceso. También afirmó haber recibido burlas, ataques y críticas sin sentir un acompañamiento suficiente de la estructura partidaria. Su balance terminó siendo demoledor para una organización a la que meses antes defendía: “Acepto que me equivoqué. No es un buen momento, la gente sigue dormida, el FMLN no tiene clara su estrategia y tampoco valoran a las personas que les pueden dar resultados”, declaró.
Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente electoral cuando Arana habló de su relación personal con Aguirre.
En las declaraciones difundidas este martes, la abogada reconoció haber sostenido una relación con el candidato presidencial del FMLN y aseguró que entre ambos ocurrieron altercados violentos, incluyendo presuntas agresiones. Un reporte de Última Hora SV señala además que Arana dijo haber presentado una denuncia formal contra Aguirre. Se trata de acusaciones formuladas por Arana que, hasta el momento de esta revisión, no hemos podido corroborar mediante una resolución judicial, expediente público o pronunciamiento institucional de la Fiscalía que establezca responsabilidad penal del candidato.
La gravedad política del señalamiento es difícil de ignorar. Aguirre no es actualmente un dirigente secundario dentro de la oposición: es el hombre seleccionado por el FMLN para disputarle la Presidencia a Nayib Bukele en febrero de 2027. Por ello, una denuncia de esta naturaleza trasciende una disputa entre dos figuras públicas y abre preguntas sobre cómo responderá el partido ante señalamientos de presunta violencia que involucran directamente a su candidato presidencial.
En las fuentes revisadas para esta nota no localizamos una respuesta pública de Rafael Aguirre que aborde específicamente estas nuevas acusaciones de presuntas agresiones. El señalamiento debe, por tanto, mantenerse en el terreno que corresponde: una denuncia realizada públicamente por Arana cuya eventual comprobación dependerá de las autoridades competentes.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Política
El Salvador comparte su transformación en seguridad con actores latinoamericanos
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador, como un espacio de intercambio.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia del país con las delegaciones de México y Uruguay, particularmente ante los desafíos que el crimen organizado representa para las sociedades de la región. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias entre países para encontrar respuestas comunes frente a este fenómeno. “El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando”, expresó.
Asimismo, realizó un recorrido por el proceso de transformación de la seguridad en el país y explicó las distintas fases del #PlanControlTerritorial, para recuperar la soberanía del Gobierno en las comunidades, restablecer la presencia de las fuerzas del orden y fortalecer las capacidades institucionales frente a las estructuras criminales.
También hizo referencia a la implementación de cercos de seguridad en diferentes territorios, dirigidos a localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operaban en el interior del país. Recordó el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”, mediante el cual miembros de pandillas eran capturados y procesados, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a la insuficiencia de elementos probatorios dentro de los plazos establecidos.
El Vicemandatario enfatizó en que el “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia para otros gobiernos en Latinoamérica y sostuvo que uno de sus principales fundamentos ha sido la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño, sumada a la coordinación de las instituciones del Estado y al robustecimiento del Gabinete de seguridad.
Con este encuentro, se continúa impulsando espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y actores de distintos países, orientados al intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el análisis de los principales desafíos que enfrenta la región.
En el evento participaron el Presidente del CIFD, Enrique Arezo; la Senadora suplente de la República Oriental del Uruguay, Valeria Ripoll; la Embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el Director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez. Por parte del Gobierno nacional, participaron el Presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el Director de OPAMSS, Luis Rodríguez; y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entre otras autoridades.