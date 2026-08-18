Dos personas lesionadas tras fuerte accidente de tránsito

Un vehículo se incendió la tarde de este lunes frente al parque central del distrito de San Rafael, en el departamento de Chalatenango.

Pobladores alertaron a las autoridades tras observar el siniestro; sin embargo, cuando se reportó el hecho, las llamas ya habían consumido por completo el automotor.

De momento, las autoridades descartan que el incendio haya sido provocado por un hecho delincuencial, debido a que las llamas se originaron en la parte delantera del vehículo.

Ante este tipo de incidentes, el Cuerpo de Bomberos recomienda a la población brindar el mantenimiento adecuado a sus vehículos para prevenir un posible recalentamiento del motor.

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