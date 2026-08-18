Escocia retira su apoyo a Gianni Infantino y no votará por su reelección en 2027

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años, según anunció su padre y exentrenador, Richard Colón, a través de redes sociales.

«Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo», escribió Richard Colón en su cuenta de Facebook.

«Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones», agregó.

Colón cerró su carrera profesional con un balance de 16 victorias y una derrota, con 13 triunfos por nocaut. Esa única derrota marcó el final de su trayectoria en el boxeo y cambió su vida para siempre.

El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el combate, Williams conectó reiteradamente golpes en la nuca de Colón, conocidos como «golpes de conejo».

Tras la pelea, que Colón perdió por descalificación, fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales que posteriormente lo dejaron en estado vegetativo.

Murió Prichard Colón. En 2015 era uno de los boxeadores puertorriqueños más prometedores. Pero durante una pelea ese año, sufrió múltiples golpes que le provocaron un derrame cerebral que lo mantuvo en coma por siete largos meses. Al despertar su vida cambió por completo.… — Rhevolver (@Rhevolver) August 13, 2026

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