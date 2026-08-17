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Rodri ya está en Barcelona: “Es un sueño estar aquí y vamos por todos los títulos”
Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri, ya se encuentra en la Ciudad Condal tras el acuerdo total alcanzado entre el FC Barcelona y el Manchester City por 76,5 millones de euros.
El centrocampista español llegó a Barcelona este lunes por la tarde y, en breves declaraciones a los medios, manifestó que jugar en el Barça «es un sueño».
Según la prensa deportiva local, Rodri pasará la revisión médica y firmará su contrato en las próximas horas.
El nuevo jugador blaugrana también expresó su ilusión por comenzar a trabajar con sus compañeros y luchar por los principales títulos.
“Tengo muchas ganas de trabajar con mis compañeros y dar lo mejor de mí para ganarlo todo (…) Vamos a por la Champions League y por todos los títulos”, expresó Rodri.
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Escocia retira su apoyo a Gianni Infantino y no votará por su reelección en 2027
La Federación Escocesa de Fútbol retiró su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y anunció que no votará por su reelección en el proceso que tendrá lugar a principios de 2027.
La decisión está relacionada con el intento de privatización de la Copa del Mundo que Infantino habría impulsado semanas atrás, situación que le ha valido el escrutinio del mundo del fútbol.
«No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027», sentenció la federación escocesa.
Con esta decisión, Escocia se suma a Inglaterra, Gales y la República de Irlanda, países que ya habían anunciado durante las últimas semanas el retiro de su apoyo a Infantino.
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La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía
La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La competición se disputará en formato de final a cuatro del 2 al 7 de febrero y contará con la participación del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, informó la RFEF en un comunicado.
Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020, pero fue descartada como sede para 2027 debido a que las fechas coinciden con la Copa Asiática. No obstante, la RFEF señaló que la Supercopa volverá a disputarse en Arabia Saudita en 2028.
El FC Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España, después de vencer al Real Madrid en la final de 2026.
En el torneo participan los campeones de la Copa del Rey y LaLiga, además del finalista de Copa y el segundo clasificado del campeonato.
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Fallece a los 33 años el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón
El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años, según anunció su padre y exentrenador, Richard Colón, a través de redes sociales.
«Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo», escribió Richard Colón en su cuenta de Facebook.
«Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones», agregó.
Colón cerró su carrera profesional con un balance de 16 victorias y una derrota, con 13 triunfos por nocaut. Esa única derrota marcó el final de su trayectoria en el boxeo y cambió su vida para siempre.
El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el combate, Williams conectó reiteradamente golpes en la nuca de Colón, conocidos como «golpes de conejo».
Tras la pelea, que Colón perdió por descalificación, fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales que posteriormente lo dejaron en estado vegetativo.
Murió Prichard Colón. En 2015 era uno de los boxeadores puertorriqueños más prometedores. Pero durante una pelea ese año, sufrió múltiples golpes que le provocaron un derrame cerebral que lo mantuvo en coma por siete largos meses. Al despertar su vida cambió por completo.…
— Rhevolver (@Rhevolver) August 13, 2026