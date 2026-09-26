Más de 12,000 salvadoreños disfrutan de una Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño

El ambiente a fiesta y a un día inolvidable se palpitaba desde temprano por las calles de SanMiguel. Comunidades enteras desfilaban por la calle de acceso a las instalaciones de FUSALMO porque ese día formarían parte del Festival Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño, una experiencia donde el arte y la tradición abrieron los brazospara recibir salvadoreños que asistieron desde todos los rincones del oriente del país.

Más de 12,000 asistentes formaron parte de este espacio donde comunidades, familias y personas de todas las edades han tenido una maravillosa oportunidad para conocerse, enriquecerse y disfrutar de la cultura, arte, música, danza, gastronomía y todas las muestras de identidad salvadoreña.

Por los cuatro puntos cardinales de FUSALMO desfilaban miles de salvadoreños que disfrutaron de experiencias artísticas de primer nivel como la música de la Orquesta Sinfónica de El Salvador o la Banda El Salvador; cada una con grandes interpretaciones que les han hecho ganar aplausos dentro de nuestro país y fuera de él.

También las distintas maneras de expresar el arte con la danza se hicieron presente. Hubo espacio para disfrutar con el Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza. La riqueza de nuestra herencia cultural y del Festival permitió viajar por distintas épocas y bailar junto a la Gigantona de Jocoro o a los Historiantes.

Recorrer la historia de El Salvador a través de sus manifestaciones culturales brinda la oportunidad de experimentar por primera vez el fútbol maya o descubrir la técnica del añil. El objetivo de este histórico evento es naturalizar la relación con el arte, la cultura y el entretenimiento como parte de sus vidas; que cada salvadoreño sea capaz de producir arte y nutrir la cultura salvadoreña y la represente mejor.

Por esa razón, la experiencia cultural llegó al corazón de la comunidad, donde los vecinos han podido disfrutar, palpar, experimentar y descubrir que llevan una herencia cultural corriendo por sus venas. Ahora, la tarea es hacer vida lo aprendido. ¡Es el turno de continuar con el legado, no como espectadores, sino como protagonistas!

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