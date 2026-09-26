Nacionales
Más de 12,000 salvadoreños disfrutan de una Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño
El ambiente a fiesta y a un día inolvidable se palpitaba desde temprano por las calles de SanMiguel. Comunidades enteras desfilaban por la calle de acceso a las instalaciones de FUSALMO porque ese día formarían parte del Festival Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño, una experiencia donde el arte y la tradición abrieron los brazospara recibir salvadoreños que asistieron desde todos los rincones del oriente del país.
Más de 12,000 asistentes formaron parte de este espacio donde comunidades, familias y personas de todas las edades han tenido una maravillosa oportunidad para conocerse, enriquecerse y disfrutar de la cultura, arte, música, danza, gastronomía y todas las muestras de identidad salvadoreña.
Por los cuatro puntos cardinales de FUSALMO desfilaban miles de salvadoreños que disfrutaron de experiencias artísticas de primer nivel como la música de la Orquesta Sinfónica de El Salvador o la Banda El Salvador; cada una con grandes interpretaciones que les han hecho ganar aplausos dentro de nuestro país y fuera de él.
También las distintas maneras de expresar el arte con la danza se hicieron presente. Hubo espacio para disfrutar con el Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza. La riqueza de nuestra herencia cultural y del Festival permitió viajar por distintas épocas y bailar junto a la Gigantona de Jocoro o a los Historiantes.
Recorrer la historia de El Salvador a través de sus manifestaciones culturales brinda la oportunidad de experimentar por primera vez el fútbol maya o descubrir la técnica del añil. El objetivo de este histórico evento es naturalizar la relación con el arte, la cultura y el entretenimiento como parte de sus vidas; que cada salvadoreño sea capaz de producir arte y nutrir la cultura salvadoreña y la represente mejor.
Por esa razón, la experiencia cultural llegó al corazón de la comunidad, donde los vecinos han podido disfrutar, palpar, experimentar y descubrir que llevan una herencia cultural corriendo por sus venas. Ahora, la tarea es hacer vida lo aprendido. ¡Es el turno de continuar con el legado, no como espectadores, sino como protagonistas!
Economia
Las remesas sumaron $6,788.3 millones a agosto, con un alza de 3.8 %
Los hogares salvadoreños recibieron $6,788.3 millones en remesas familiares entre enero y agosto de 2026, $249.1 millones más que en el mismo período de 2025, cuando el flujo fue de $6,539.2 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó un crecimiento interanual de 3.8 %, menor al 18.4 % que se observaba un año atrás.
Estados Unidos sigue siendo el origen de casi todo el dinero: $6,261 millones, el 92.2 % del total, con un aumento de 3.6 %. Detrás aparecen Canadá ($56.8 millones), España ($49.5 millones), Italia ($42.1 millones) y México ($8.2 millones). Solo en agosto ingresaron $863.43 millones, un 4.66 % más que en agosto de 2025.
Por departamento, San Salvador concentró $1,240.8 millones; le siguen San Miguel ($754.3 millones), La Libertad ($575.2 millones), Santa Ana ($528.3 millones) y Usulután ($513.1 millones). Cuscatlán recibió el menor monto: $190.4 millones. La remesa promedio del país se ubicó en $362.2, aunque en Chalatenango, Cabañas y Morazán el envío medio es más alto.
Las remesas representan más del 20 % del PIB y llegan a cerca de una cuarta parte de los hogares. La mayor parte se destina a consumo. El ritmo más moderado de 2026 contrasta con el salto del año anterior, en un contexto de mayor incertidumbre migratoria en Estados Unidos.
Nacionales
Choque entre motocicleta y vehículo particular deja varios lesionados en La Paz
Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la curva conocida como La Chuca, sobre la calle vieja hacia Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. En el percance intervinieron una motocicleta y un vehículo particular.
Testigos indicaron que el impacto dejó la moto prácticamente destruida y que varias personas resultaron lesionadas. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de heridos ni si alguno debió ser trasladado a un hospital.
Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena e iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades. Las causas del choque no han sido confirmadas de forma oficial.
Accidente vial deja motocicleta destrozada en curva de La Chuca
Dos vehículos y una motocicleta protagonizaron un fuerte choque este sábado en la curva conocida como La Chuca, sobre la calle vieja que conduce a Zacatecoluca.
El impacto dejó la motocicleta prácticamente… pic.twitter.com/ZYsOHp6Z3P
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026
Nacionales
Denuncian a una perrita amarrada junto a un basurero en la Zacamil, Mejicanos
Vecinos de la colonia Zacamil, en Mejicanos, San Salvador Centro, denunciaron que una perrita fue abandonada amarrada junto a un basurero. Según quienes reportaron el caso en redes, sus anteriores dueños ya no la querían y la dejaron atada en la vía pública, expuesta al sol, al tráfico y a quien pasara.
El abandono de animales de compañía está prohibido en El Salvador. Quienes dejan a una mascota amarrada o tirada en la calle pueden enfrentar sanciones, además de la responsabilidad civil y moral de haber puesto en riesgo la vida del animal. En este caso, los denunciantes piden que las autoridades identifiquen a quienes la dejaron ahí.
Mientras tanto, piden a quien pueda rescatarla o adoptarla que se comunique al 7468-2279. También hacen un llamado a no normalizar estas prácticas: amarrar a un perro junto a la basura no es “dejarlo en un lugar visible”; es abandonarlo.