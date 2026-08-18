Internacionales
Sismo de magnitud 4.0 sacude Venezuela durante la madrugada de este martes
Los venezolanos aún no han terminado de recuperarse del impacto de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, que dejaron miles de personas fallecidas y daños en la infraestructura del país sudamericano. En este contexto, un nuevo sismo de magnitud 4.0 volvió a sacudir Venezuela durante la madrugada de este martes.
De acuerdo con información de las autoridades venezolanas, el movimiento telúrico se registró a las 3:07 a. m., con epicentro localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y una profundidad de 10 kilómetros.
El sismo también fue percibido en Caracas, donde habitantes reportaron haberse despertado debido al movimiento y haber recibido alertas sísmicas en sus teléfonos.
Hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños materiales relacionados con este nuevo sismo.
Internacionales
Mecánico es asesinado dentro de un taller en La Ceiba, Honduras
La ola de violencia en Honduras continúa dejando víctimas en diferentes hechos criminales registrados en el territorio nacional.
Las autoridades hondureñas reportaron este lunes el asesinato de un mecánico dentro de un taller de reparación de vehículos en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
El crimen ocurrió en el sector de Las Delicias del Norte, a orillas de la carretera CA-13, en la salida que conduce hacia el municipio de Tela.
De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada preliminarmente como Pedro Lobo, quien falleció en el lugar del ataque.
Según la información proporcionada, varios individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el taller donde se encontraba Lobo. Los sujetos habrían ingresado al establecimiento y disparado en reiteradas ocasiones contra el joven, provocándole heridas que le causaron la muerte.
Internacionales
Hombre que sobrevivió al terremoto en Colombia murió al intentar salvar vidas
En medio de la tragedia provocada por el terremoto que sacudió Colombia la semana pasada, la historia de Luis Salguero, cariñosamente conocido como “Lucho”, se convirtió en un símbolo de valentía y solidaridad.
Lucho logró ponerse a salvo tras el fuerte movimiento telúrico registrado en la zona de Quibdó. Sin embargo, lejos de permanecer resguardado, decidió sumarse voluntariamente a las labores de rescate para ayudar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.
Durante las labores de emergencia, logró ingresar a una estructura colapsada y rescatar con vida a una primera víctima. En lugar de detenerse y ponerse a salvo, regresó nuevamente al lugar para intentar rescatar a una segunda persona.
Fue durante este segundo ingreso cuando una réplica provocó el desprendimiento de parte de la estructura. Un fragmento cedió y Lucho quedó atrapado entre los escombros, perdiendo la vida en el lugar.
Internacionales
Casi 13,000 desplazados tras el terremoto en Indonesia
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.