“¡Respeta al marido ajeno!”: mujer enfrenta a su amiga por ser la amante de su esposo

A través de redes sociales se ha difundido un incidente protagonizado por dos mujeres, quienes se habrían enfrentado por la disputa del amor de un mismo hombre en las calles de la Isla Trinitaria, en Guayaquil, Ecuador.

Según versiones difundidas en redes sociales y medios locales, el enfrentamiento habría comenzado por una presunta relación sentimental entre una de las involucradas y la pareja de la otra mujer. La confrontación llegó hasta una agresión en la que una de las protagonistas terminó con el cabello cortado.

De acuerdo con las versiones difundidas, la agresora acusaba a la víctima, quien sería incluso su mejor amiga, de mantener una relación extramatrimonial con su esposo.

En el video se escucha a varias personas intentando intervenir mientras la discusión aumenta de intensidad.

Durante la confrontación, una de las mujeres grita: «¡Aprende a respetar al marido ajeno!», mientras continúa la agresión.

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