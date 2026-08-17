Virales
“¡Respeta al marido ajeno!”: mujer enfrenta a su amiga por ser la amante de su esposo
A través de redes sociales se ha difundido un incidente protagonizado por dos mujeres, quienes se habrían enfrentado por la disputa del amor de un mismo hombre en las calles de la Isla Trinitaria, en Guayaquil, Ecuador.
Según versiones difundidas en redes sociales y medios locales, el enfrentamiento habría comenzado por una presunta relación sentimental entre una de las involucradas y la pareja de la otra mujer. La confrontación llegó hasta una agresión en la que una de las protagonistas terminó con el cabello cortado.
De acuerdo con las versiones difundidas, la agresora acusaba a la víctima, quien sería incluso su mejor amiga, de mantener una relación extramatrimonial con su esposo.
En el video se escucha a varias personas intentando intervenir mientras la discusión aumenta de intensidad.
Durante la confrontación, una de las mujeres grita: «¡Aprende a respetar al marido ajeno!», mientras continúa la agresión.
Internacionales
Jefe amenaza con sancionar a empleados que intentaban evacuar tras el terremoto en Colombia
Trabajadores de una empresa de Medellín denunciaron haber sido amenazados con sanciones laborales cuando intentaban abandonar sus puestos de trabajo tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes varias regiones de Colombia.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que inicialmente se les permite evacuar y dirigirse hacia sus viviendas. Sin embargo, posteriormente reciben la advertencia de que, “si no pasa nada”, quienes se retiren podrían ser sancionados por “abandono de puesto”.
La denuncia se produce luego del movimiento telúrico de magnitud 7,4 registrado este lunes, que fue sentido en varias regiones del país.
#TERRIBLE. Trabajadores de una empresa en Medellín denunciaron un presunto abuso laboral luego de que, tras el temblor, les indicaran inicialmente que evacuaran hacia sus casas, pero un minuto después el jefe les advirtiera que serían sancionados por abandono de puesto si se iban pic.twitter.com/ngBbdoXxaf
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026
Virales
VIDEO | Dos autos nuevos salen volando de una grúa tras una frenada de emergencia
Un aparatoso accidente ocurrió en la ciudad israelí de Petah Tikva, cuando el conductor de una grúa tuvo que hacer una frenada de emergencia, luego de que un carro intentara incorporarse peligrosamente a su carril. Como consecuencia de la maniobra, dos autos nuevos que iban en la grúa salieron despedidos hacia la carretera.
הפרגוד: וואו: רכב חדש נפל ממשאית להובלת רכבים אל הכביש. pic.twitter.com/1UxEvOI5UU
— הפרגוד (@moshepargod) July 27, 2026
Virales
FOTO | Conductor de Uber expone a pasajera que mostró una actitud inapropiada durante el viaje
Un joven que trabaja como conductor de Uber expresó en redes sociales su inconformidad luego de que una usuaria, durante un viaje, mantuviera una actitud que consideró inadecuada y poco respetuosa dentro de su vehículo.
El conductor compartió una fotografía en la que se observa a la pasajera descalza y acostada sobre el asiento trasero del automóvil mientras se desarrollaba el servicio de transporte.
La publicación generó un debate entre usuarios de redes sociales, quienes discutieron sobre la importancia de mantener el respeto, la buena educación y el cuidado de los vehículos al utilizar plataformas de transporte.
El afectado explicó que decidió hacer pública la imagen debido a que consideró que la conducta de la mujer representó una falta de respeto hacia él como conductor y hacia los futuros usuarios del servicio.