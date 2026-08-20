Virales
VIDEOS – FOTOS | Así fue detenido Urías Lobo tras protagonizar polémico video con un menor
El creador de contenido hondureño Urías Lobo fue capturado este miércoles en Danlí, departamento de El Paraíso, después de que circulara ampliamente un video en el que aparece junto a otro influencer mientras un menor es rapado a cambio de 500 lempiras.
La detención fue reportada por medios nacionales y publicaciones locales de la zona. El caso comenzó como una polémica en redes sociales, generó rechazo público y posteriormente llevó al Ministerio Público a abrir diligencias para determinar si los hechos podrían constituir una conducta penalmente sancionable.
En el video aparece Urías Lobo junto al creador conocido como “Soy Rosel”, mientras participan en una dinámica en la que el menor recibe 500 lempiras a cambio de que le corten el cabello. La situación generó críticas debido a que el niño se encontraba en una condición de vulnerabilidad y el momento fue grabado y difundido en redes sociales.
La controversia aumentó luego de conocerse que el menor habría señalado que utilizaría los 500 lempiras, equivalentes a unos 20 dólares, para adquirir alimentos. A partir de entonces, el caso comenzó a ser cuestionado desde la perspectiva de una posible vulneración de los derechos de un niño al utilizar su necesidad económica para generar contenido.
Posteriormente, Urías Lobo volvió a protagonizar una escena similar, esta vez cortándole el cabello a otro hombre a cambio de 500 lempiras, pese a reconocer que no sabía realizar el procedimiento. La nueva publicación generó más críticas en redes sociales y, poco después, el creador de contenido fue detenido en Danlí, en medio de las diligencias abiertas por el caso.
El Ministerio Público inició diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la grabación y la participación de las personas involucradas. Entre las figuras legales mencionadas en torno al caso se encuentra el trato degradante, aunque corresponde a la Fiscalía establecer qué hechos pueden acreditarse y si existen elementos suficientes para formular una acusación.
La captura de Lobo no equivale por sí sola a una declaración de culpabilidad. El proceso deberá determinar bajo qué figura fue detenido, cuáles son los hechos que se le atribuyen y qué decisión adopta posteriormente un juez. Hasta la publicación de la información, no había sido posible localizar un comunicado oficial del Ministerio Público o de la Policía Nacional que detallara públicamente todos los aspectos jurídicos de la detención.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) también reaccionó al caso y advirtió que la difusión de imágenes, videos o información de menores en contextos sensibles puede afectar su dignidad, privacidad y bienestar emocional. La institución recordó que medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanía deben evitar publicaciones que permitan identificar directa o indirectamente a niños en situaciones que puedan revictimizarlos.
Virales
“¡Respeta al marido ajeno!”: mujer enfrenta a su amiga por ser la amante de su esposo
A través de redes sociales se ha difundido un incidente protagonizado por dos mujeres, quienes se habrían enfrentado por la disputa del amor de un mismo hombre en las calles de la Isla Trinitaria, en Guayaquil, Ecuador.
Según versiones difundidas en redes sociales y medios locales, el enfrentamiento habría comenzado por una presunta relación sentimental entre una de las involucradas y la pareja de la otra mujer. La confrontación llegó hasta una agresión en la que una de las protagonistas terminó con el cabello cortado.
De acuerdo con las versiones difundidas, la agresora acusaba a la víctima, quien sería incluso su mejor amiga, de mantener una relación extramatrimonial con su esposo.
En el video se escucha a varias personas intentando intervenir mientras la discusión aumenta de intensidad.
Durante la confrontación, una de las mujeres grita: «¡Aprende a respetar al marido ajeno!», mientras continúa la agresión.
Internacionales
Jefe amenaza con sancionar a empleados que intentaban evacuar tras el terremoto en Colombia
Trabajadores de una empresa de Medellín denunciaron haber sido amenazados con sanciones laborales cuando intentaban abandonar sus puestos de trabajo tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes varias regiones de Colombia.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que inicialmente se les permite evacuar y dirigirse hacia sus viviendas. Sin embargo, posteriormente reciben la advertencia de que, “si no pasa nada”, quienes se retiren podrían ser sancionados por “abandono de puesto”.
La denuncia se produce luego del movimiento telúrico de magnitud 7,4 registrado este lunes, que fue sentido en varias regiones del país.
#TERRIBLE. Trabajadores de una empresa en Medellín denunciaron un presunto abuso laboral luego de que, tras el temblor, les indicaran inicialmente que evacuaran hacia sus casas, pero un minuto después el jefe les advirtiera que serían sancionados por abandono de puesto si se iban pic.twitter.com/ngBbdoXxaf
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026
Virales
VIDEO | Dos autos nuevos salen volando de una grúa tras una frenada de emergencia
Un aparatoso accidente ocurrió en la ciudad israelí de Petah Tikva, cuando el conductor de una grúa tuvo que hacer una frenada de emergencia, luego de que un carro intentara incorporarse peligrosamente a su carril. Como consecuencia de la maniobra, dos autos nuevos que iban en la grúa salieron despedidos hacia la carretera.
הפרגוד: וואו: רכב חדש נפל ממשאית להובלת רכבים אל הכביש. pic.twitter.com/1UxEvOI5UU
— הפרגוד (@moshepargod) July 27, 2026