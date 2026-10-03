Conmemoración del 234.° aniversario del natalicio del General Francisco Morazán

Autoridades y familiares identificaron a dos de las cinco personas que murieron el viernes en el accidente de tránsito de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, en el kilómetro 17.5, distrito de Colón, La Libertad Oeste. El saldo del choque es de cinco fallecidos y 27 lesionados.

La primera víctima identificada es Jonathan Ramírez, residente de la colonia Argentina, en San Juan Opico. Este sábado, familiares y amigos velaban sus restos. Tenía 25 años.

La segunda persona identificada es Alejandra Lara, residente del cantón Lomas de Santiago, también en San Juan Opico. Por el momento se desconoce la identidad de las otras tres personas que murieron en la tragedia. Cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar y la quinta durante el traslado a un hospital.

El percance involucró un camión que transportaba ripio, un autobús de la ruta 202 y tres vehículos particulares. El Viceministerio de Transporte señaló, de forma preliminar, que el camión circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. Entre los 27 lesionados hay seis menores.

La Policía detuvo al conductor, José Adán Ramos Gómez, de 44 años. Nunca tuvo licencia de conducir y será procesado por conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.

José Adán Ramos Gómez, de 44 años de edad, es el conductor del camión arenero que chocó contra un bus de la R-202 y otros vehículos sobre el km 17 ½ de la carretera Panamericana.

La excesiva velocidad provocó que invadiera el carril, además no tiene licencia de conducir.

Será remitido por los delitos de:

-Conducción peligrosa

-Homicidio culposo

-Lesiones culposas.

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