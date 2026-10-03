Nacionales
Conmemoración del 234.° aniversario del natalicio del General Francisco Morazán
El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Armada de El Salvador, conmemoró este 3 de octubre el natalicio del general Francisco Morazán (1792-1842) líder de la causa de la unidad centroamericana.
La ceremonia se llevó a cabo en el Mausoleo de Francisco Morazán, ubicado al interior del Jardín Centroamérica en el Centro Histórico de San Salvador y contó con la presencia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia,
Ministerio Público, Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador y Miembros del Gabinete de Gobierno. El homenaje inició a las 9:00 a. m. con la formación de tropas frente al mausoleo, banda de guerra y escuadra de honor con uniforme de gala.
La ceremonia fue presidida por el Ministro de la Defensa Nacional, Almirante René Francis Merino Monroy. Como parte de la ceremonia, se dispararon 21 salvas de artillería en honor al general Morazán, se depositó una ofrenda de flores nacionales y hubo sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Este es el primer natalicio que se celebra en el recién inaugurado mausoleo por iniciativa del Presidente Nayib Bukele. Los restos del líder unionista reposan en este nuevo espacio acompañados por un sable, ofrenda del Presidente de la República y un busto esculpido a mano en mármol de Carrara.
El mausoleo es una obra que forma parte del nuevo rostro del Centro Histórico de San Salvador, que bajo la visión del Presidente Nayib Bukele, se está reconstruyendo. El General Francisco Morazán nació en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792. Fue el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica (1830–1834 y de 1835–1839). Por su intento de reunificar la federación, fue fusilado en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842.
Nacionales
Conductor ebrio atropella y mata a una mujer en Ciudad Merliot
Una mujer murió este sábado después de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad en la calle Chiltiupán, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur, informó la Policía Nacional Civil.
La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, caminaba sobre la acera cuando fue embestida. Murió en el momento. Tras atropellarla, el automóvil impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la zona.
El conductor fue identificado como Germán Francisco Granados Hernández, de 35 años. La prueba de alcotest le registró 138 grados de alcohol, casi el triple del límite de 50 grados permitido para conducir en El Salvador.
Granados Hernández fue detenido y será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. La Policía no detalló la hora del hecho ni el tipo de vehículo.
El caso se suma a una semana marcada por siniestros viales con saldo mortal en La Libertad y San Salvador. El viernes, un choque en Los Chorros dejó cinco fallecidos y 27 lesionados.
Nacionales
Identifican a dos víctimas del accidente en Los Chorros; ambas vivían en San Juan Opico
Autoridades y familiares identificaron a dos de las cinco personas que murieron el viernes en el accidente de tránsito de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, en el kilómetro 17.5, distrito de Colón, La Libertad Oeste. El saldo del choque es de cinco fallecidos y 27 lesionados.
La primera víctima identificada es Jonathan Ramírez, residente de la colonia Argentina, en San Juan Opico. Este sábado, familiares y amigos velaban sus restos. Tenía 25 años.
La segunda persona identificada es Alejandra Lara, residente del cantón Lomas de Santiago, también en San Juan Opico. Por el momento se desconoce la identidad de las otras tres personas que murieron en la tragedia. Cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar y la quinta durante el traslado a un hospital.
El percance involucró un camión que transportaba ripio, un autobús de la ruta 202 y tres vehículos particulares. El Viceministerio de Transporte señaló, de forma preliminar, que el camión circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. Entre los 27 lesionados hay seis menores.
La Policía detuvo al conductor, José Adán Ramos Gómez, de 44 años. Nunca tuvo licencia de conducir y será procesado por conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.
José Adán Ramos Gómez, de 44 años de edad, es el conductor del camión arenero que chocó contra un bus de la R-202 y otros vehículos sobre el km 17 ½ de la carretera Panamericana.
La excesiva velocidad provocó que invadiera el carril, además no tiene licencia de conducir.
Será remitido por los delitos de:
-Conducción peligrosa
-Homicidio culposo
-Lesiones culposas.
Nacionales
Volqueta que causó accidente en bulevar Constitución fue modificada sin autorización
El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, reveló que la volqueta involucrada en el accidente registrado en el bulevar Constitución, que dejó dos personas fallecidas y varios lesionados, fue modificada sin autorización.
“Revisando y en la investigación técnica hemos determinado que ese vehículo era un cabezal y físicamente teníamos un volteo o una volqueta; es lamentable que no hagamos los debidos procesos y queramos realizar modificaciones de manera irresponsable”, señaló el funcionario.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, atribuyó el siniestro vial a que el conductor manejaba a más de 100 kilómetros por hora y a que el vehículo perdió los frenos.
Asimismo, Rodríguez indicó que durante una revisión realizada en la empresa GEA S.A. de C.V., propietaria de la volqueta, encontraron más vehículos de carga que no contaban con permiso para circular.
Ante esta situación, las autoridades procedieron a la detención del representante legal de la empresa, identificado como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años.
De acuerdo con los datos proporcionados, el parque de vehículos de carga pesada está conformado por 158,402 unidades, incluyendo cabezales, camiones livianos y pesados, y remolques.