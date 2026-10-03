Nacionales
Fuerza Armada detiene en Soyapango a joven de 17 años con material de la MS-13 en el celular
Elementos de la Fuerza Armada detuvieron en la colonia 22 de Abril, en Soyapango, a Héctor Manuel Alvarado García, de 17 años, señalado por portar en su teléfono material alusivo a la MS-13. El hallazgo lo informó el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
Según el funcionario, el joven fue ubicado durante un procedimiento en esa colonia, en San Salvador Este. En el celular, indicó, había contenido relacionado con la estructura. Merino Monroy lo identificó como pandillero. La captura fue reportada la noche del viernes y, hasta este sábado, no se ha detallado el tipo de material ni si había otros objetos incautados.
El ministro advirtió a los jóvenes que pertenecer o colaborar con estructuras terroristas es un delito y tiene consecuencias. «Con la justicia no se juega», escribió. En El Salvador, las pandillas están proscritas como organizaciones terroristas y el régimen de excepción permite este tipo de intervenciones de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía.
Alvarado García deberá enfrentar el proceso. Por su edad, el caso corresponde a la jurisdicción de menores, salvo que la Fiscalía acredite una causa que deba seguir otra vía. El señalamiento de las autoridades no equivale, por ahora, a una condena.
Soyapango sigue siendo uno de los distritos con más operativos contra estas estructuras. El viernes, un tribunal contra el crimen organizado condenó a 64 integrantes de la Pandilla 18, clica Amatepec, por agrupaciones ilícitas, con penas de hasta 40 años. Ese fallo no está vinculado con esta detención.
Nacionales
Conductor ebrio atropella y mata a una mujer en Ciudad Merliot
Una mujer murió este sábado después de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad en la calle Chiltiupán, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur, informó la Policía Nacional Civil.
La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, caminaba sobre la acera cuando fue embestida. Murió en el momento. Tras atropellarla, el automóvil impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la zona.
El conductor fue identificado como Germán Francisco Granados Hernández, de 35 años. La prueba de alcotest le registró 138 grados de alcohol, casi el triple del límite de 50 grados permitido para conducir en El Salvador.
Granados Hernández fue detenido y será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. La Policía no detalló la hora del hecho ni el tipo de vehículo.
El caso se suma a una semana marcada por siniestros viales con saldo mortal en La Libertad y San Salvador. El viernes, un choque en Los Chorros dejó cinco fallecidos y 27 lesionados.
Nacionales
Identifican a dos víctimas del accidente en Los Chorros; ambas vivían en San Juan Opico
Autoridades y familiares identificaron a dos de las cinco personas que murieron el viernes en el accidente de tránsito de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, en el kilómetro 17.5, distrito de Colón, La Libertad Oeste. El saldo del choque es de cinco fallecidos y 27 lesionados.
La primera víctima identificada es Jonathan Ramírez, residente de la colonia Argentina, en San Juan Opico. Este sábado, familiares y amigos velaban sus restos. Tenía 25 años.
La segunda persona identificada es Alejandra Lara, residente del cantón Lomas de Santiago, también en San Juan Opico. Por el momento se desconoce la identidad de las otras tres personas que murieron en la tragedia. Cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar y la quinta durante el traslado a un hospital.
El percance involucró un camión que transportaba ripio, un autobús de la ruta 202 y tres vehículos particulares. El Viceministerio de Transporte señaló, de forma preliminar, que el camión circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. Entre los 27 lesionados hay seis menores.
La Policía detuvo al conductor, José Adán Ramos Gómez, de 44 años. Nunca tuvo licencia de conducir y será procesado por conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.
José Adán Ramos Gómez, de 44 años de edad, es el conductor del camión arenero que chocó contra un bus de la R-202 y otros vehículos sobre el km 17 ½ de la carretera Panamericana.
La excesiva velocidad provocó que invadiera el carril, además no tiene licencia de conducir.
Será remitido por los delitos de:
-Conducción peligrosa
-Homicidio culposo
-Lesiones culposas.
Nacionales
Conmemoración del 234.° aniversario del natalicio del General Francisco Morazán
El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Armada de El Salvador, conmemoró este 3 de octubre el natalicio del general Francisco Morazán (1792-1842) líder de la causa de la unidad centroamericana.
La ceremonia se llevó a cabo en el Mausoleo de Francisco Morazán, ubicado al interior del Jardín Centroamérica en el Centro Histórico de San Salvador y contó con la presencia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia,
Ministerio Público, Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador y Miembros del Gabinete de Gobierno. El homenaje inició a las 9:00 a. m. con la formación de tropas frente al mausoleo, banda de guerra y escuadra de honor con uniforme de gala.
La ceremonia fue presidida por el Ministro de la Defensa Nacional, Almirante René Francis Merino Monroy. Como parte de la ceremonia, se dispararon 21 salvas de artillería en honor al general Morazán, se depositó una ofrenda de flores nacionales y hubo sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Este es el primer natalicio que se celebra en el recién inaugurado mausoleo por iniciativa del Presidente Nayib Bukele. Los restos del líder unionista reposan en este nuevo espacio acompañados por un sable, ofrenda del Presidente de la República y un busto esculpido a mano en mármol de Carrara.
El mausoleo es una obra que forma parte del nuevo rostro del Centro Histórico de San Salvador, que bajo la visión del Presidente Nayib Bukele, se está reconstruyendo. El General Francisco Morazán nació en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792. Fue el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica (1830–1834 y de 1835–1839). Por su intento de reunificar la federación, fue fusilado en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842.