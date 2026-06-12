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Triunfo y liderato: Corea del Sur inicia el Mundial con victoria sobre República Checa
Corea del Sur inició con victoria su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse 2-1 a República Checa, en un encuentro que se definió en la segunda mitad tras una remontada del conjunto asiático.
Durante los primeros minutos, el partido se caracterizó por la disputa en la posesión del balón. Corea del Sur tomó la iniciativa ofensiva y generó las primeras aproximaciones, destacando un remate de Lee Kang-in que fue controlado con dificultades por el guardameta checo Matej Kovar al minuto 13.
República Checa reaccionó tras ese aviso y equilibró las acciones mediante ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró capitalizar su ventaja física frente a una defensa coreana que se mostró sólida durante gran parte del encuentro.
Antes del descanso, Heung-Min Son protagonizó las oportunidades más claras para Corea del Sur con dos disparos peligrosos a los minutos 37 y 39, pero el marcador permaneció sin cambios.
En la segunda mitad, los asiáticos mantuvieron la presión y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 55, cuando Son desperdició un mano a mano ante Kovar. Sin embargo, fue República Checa quien golpeó primero al minuto 58, gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci tras un saque de banda.
La respuesta coreana llegó al minuto 67. Hwang In-Beom igualó el encuentro con un remate colocado dentro del área que superó la estirada del guardameta europeo.
Cuando el partido entraba en su recta final, Oh Hyeon-Gyu aprovechó un centro raso para marcar el 2-1 definitivo y consumar la remontada de Corea del Sur.
Con este resultado, el conjunto asiático sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, igualando la cantidad de unidades obtenidas por México.
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México derrota a Sudáfrica y arranca con triunfo el Mundial 2026
La selección de México inició con victoria su participación en la Copa Mundial United 2026 al imponerse 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.
El conjunto anfitrión abrió el marcador al minuto 9 por medio de Julián Quiñonez, quien anotó el primer gol de la competición. Minutos antes, al 4, Raúl Jiménez había generado una de las primeras ocasiones de peligro con un potente remate que fue rechazado por el guardameta sudafricano Ronwen Williams.
En la segunda mitad, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole al minuto 50 tras una falta cometida cerca del área.
México amplió la ventaja al minuto 67, cuando Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro enviado desde la banda derecha para establecer el 2-0 definitivo.
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Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador y anotó el segundo gol para México, colocando el 2-0 frente a Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/UTq3QXDm7B
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 11, 2026
La representación africana terminó el encuentro con nueve jugadores luego de la expulsión de Themba Zwane al minuto 74. La acción fue revisada mediante el sistema VAR antes de la decisión final del árbitro.
Con este resultado, México suma sus primeros puntos en el Grupo A y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que Sudáfrica deberá buscar la recuperación en sus próximos compromisos.
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José Mourinho regresa al Real Madrid con contrato hasta 2029
El Real Madrid anunció este jueves el regreso del entrenador portugués José Mourinho al banquillo del primer equipo, trece años después de su salida de la entidad. El técnico firmó un contrato por tres temporadas, que lo vinculará al club hasta junio de 2029.
La decisión fue adoptada por la junta directiva del club presidida por Florentino Pérez. Según informó la institución, Mourinho se incorporará oficialmente el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada.
El entrenador regresa al conjunto merengue tras dirigir a clubes como Chelsea FC, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahçe SK y SL Benfica desde su salida del Real Madrid al término de la temporada 2012-2013.
Mourinho llegó por primera vez al club blanco en 2010 procedente del Inter de Milán. Durante su etapa al frente del equipo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Entre sus logros destaca la obtención de la Liga 2011-2012, en la que el Real Madrid alcanzó la cifra récord de 100 puntos.
Sin embargo, uno de los principales objetivos de su gestión, la conquista de la Liga de Campeones, no pudo concretarse. El equipo fue eliminado en semifinales del torneo continental durante las tres temporadas en las que estuvo al frente del conjunto madridista.
La primera etapa de Mourinho también estuvo marcada por su intensa rivalidad deportiva con el FC Barcelona dirigido por Pep Guardiola, así como por diversos episodios de tensión dentro y fuera del terreno de juego. Entre ellos destacó su enfrentamiento con el entonces capitán madridista, Iker Casillas.
Ahora, el técnico portugués regresa a la institución con la misión de dirigir una nueva etapa deportiva del club y asumir nuevamente la conducción del vestuario merengue.
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Argentina convoca a Marcos Senesi para el Mundial tras la baja de Leonardo Balerdi
La selección de Argentina confirmó este jueves la incorporación del defensor Marcos Senesi a la convocatoria para el Mundial 2026, en sustitución de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo debido a una lesión muscular.
A través de sus redes sociales, la Albiceleste informó que Senesi, recientemente fichado por Tottenham Hotspur, formará parte de la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.
Balerdi sufrió un desgarro muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo, lesión que le impedirá participar en el certamen, según había informado la Asociación del Fútbol Argentino la semana pasada.
La confirmación puso fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el lugar vacante, entre las que figuraban los nombres de Guido Rodríguez, del Valencia CF, y Máximo Perrone, del Como 1907.
Senesi llega a la convocatoria tras completar una destacada temporada con el AFC Bournemouth en la Premier League. El defensor, surgido de San Lorenzo de Almagro, fue anunciado recientemente como nuevo jugador del Tottenham Hotspur.
La línea defensiva del vigente campeón del mundo queda integrada por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y el propio Senesi.
Argentina debutará en el Mundial frente a Argelia en el Kansas City Stadium.