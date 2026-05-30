Política
FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
Política
CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
Nacionales
Más de 21,000 jóvenes obtienen su DUI en lo que va de 2026, según el RNPN
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se emitieron 21,816 Documentos Únicos de Identidad (DUI) a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con datos publicados en el portal Así Somos.
La institución detalló que la mayoría de los documentos fueron tramitados en El Salvador, con un total de 21,229 emisiones. En cuanto al comportamiento mensual, se registró un incremento progresivo durante el primer trimestre del año, pasando de 5,622 documentos en enero a 6,023 en febrero, y alcanzando 7,040 en marzo. En la primera quincena de abril se contabilizaron 3,131.
A nivel internacional, Estados Unidos reportó 525 registros en el mismo periodo, seguido de España con 33 e Italia con 15. Otros países como Canadá y México registraron tres emisiones cada uno, mientras que Alemania, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Suecia reportaron entre uno y dos registros.
El RNPN también informó que continúa desarrollando jornadas de preenrolamiento del DUI en centros educativos a nivel nacional, dirigidas a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Estas actividades se realizan en distintas instituciones educativas del país, como parte de las acciones para facilitar el acceso al documento de identidad.
Política
El Salvador y México fortalecen cooperación ambiental y desarrollo territorial en reunión bilateral
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en cooperación y gobernanza ambiental.
Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el Plan Maestro del Trifinio, los corredores biológicos y el desarrollo territorial, valorando la posibilidad de impulsar intercambios que fortalezcan los procesos promovidos en la región. En este contexto, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en este espacio, destacando su importancia estratégica para la articulación entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, se refirió a la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejecutados en el país a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), enfocados en la agricultura sostenible y la capacitación laboral.
En el encuentro también se abordaron temas culturales y artísticos como elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. Además, se acordó la visita en mayo del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, en el marco de una misión técnica orientada a perfilar un posible convenio de cooperación con el Plan Trifinio, con énfasis en atención rural, gestión de áreas protegidas e intercambio de experiencias en el manejo de incendios forestales.
Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar identificando áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo, la integración regional y el bienestar de las comunidades.