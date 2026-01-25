Nacionales
“El Chino” Flores afirma que el FMLN retomará el poder en las próximas elecciones
El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, aseguró que su partido participará en las próximas elecciones y buscará retomar el control del país, durante un acto en conmemoración del aniversario luctuoso de Shafik Handal.
Flores recordó que el congreso nacional del partido instruyó a la dirigencia a competir en los próximos comicios en los niveles presidencial, legislativo y municipal.
“Hay una decisión clara del congreso y de la convención de ir a las elecciones, en las tres elecciones: presidentes, diputados y alcaldes”, expresó.
Asimismo, destacó la figura de Handal al señalar que nunca renunció a una candidatura y que se caracterizaba por su trabajo territorial, organizativo y su mística política.
Nacionales
Adulta mayor resulta lesionada tras caer de autobús
Una adulta mayor resultó lesionada luego de caer de un autobús de la ruta 55, informaron las autoridades la mañana de este sábado.
El incidente ocurrió sobre la carretera antigua que conecta Santa Ana con San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron a un centro médico.
La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación para determinar responsabilidades por las lesiones sufridas por la mujer.
Nacionales
Una persona lesionada tras vuelco de vehículo en Ciudad Delgado
Una persona resultó lesionada luego del vuelco de un automóvil particular en la carretera Troncal del Norte.
El accidente ocurrió en el kilómetro 10, Ciudad Delgado, cuando el vehículo se desplazaba por la zona.
Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro asistencial.
La Policía Nacional Civil (PNC) realizará las investigaciones para determinar las causas del percance vial.
Nacionales
Un muerto tras fuerte accidente de tránsito sobre la carretera Comalapa
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 24 de enero sobre la carretera Comalapa, informaron cuerpos de socorro.
En el percance, una persona perdió la vida tras quedar atrapada dentro de un camión involucrado en el hecho vial.
Equipos de socorro se encuentran en el lugar realizando labores para recuperar el cuerpo de la víctima.
Según los reportes, el accidente ocurrió a menos de un kilómetro de la salida de Olocuilta hacia San Salvador.