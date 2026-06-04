Nacionales
VIDEO | Sancionan a conductores por utilizar el celular mientras manejaban
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre la sanción impuesta a dos conductores que fueron detectados utilizando teléfonos celulares mientras conducían, una conducta que representa un riesgo para la seguridad vial.
Entre los sancionados se encuentra el motorista de un autobús de la ruta 328, que realiza su recorrido entre Perquín y San Miguel, quien fue sorprendido haciendo uso de su dispositivo móvil mientras manejaba. Asimismo, las autoridades impusieron una sanción al conductor de un camión repartidor de agua por la misma infracción.
Según el VMT, el uso del teléfono celular al volante constituye una de las principales causas de distracción al conducir, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y pone en peligro a pasajeros, peatones y demás usuarios de la vía.
Nacionales
VIDEO | Autoridades instan a no arrojar basura en las calles para prevenir inundaciones
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) compartió un video en el que se observa a una cuadrilla de FOVIAL realizando labores de limpieza en un tragante ubicado en San Salvador Centro, del cual fue extraída una considerable cantidad de basura acumulada.
Entre los desechos retirados se encontraban vasos desechables, bolsas plásticas, envases y otros residuos que, según la institución, habrían sido arrojados a la vía pública. A través de la publicación, el MOP destacó que la obstrucción de los sistemas de drenaje no es causada por un único desecho, sino por la acumulación constante de basura depositada en calles y aceras.
Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpios los espacios públicos y evitar prácticas que contribuyan al deterioro de la infraestructura de drenaje.
Asimismo, advirtieron que los residuos son arrastrados por las lluvias hacia los tragantes, provocando taponamientos que dificultan el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Por ello, reiteraron la importancia de no arrojar basura en la vía pública, incluso cuando se trate de objetos pequeños.
Nacionales
Buscan a familiares de adulta mayor auxiliada en Sensuntepeque
Una adulta mayor identificada como Marta Leiva fue auxiliada por autoridades y ciudadanos de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, luego de ser encontrada deambulando en la vía pública en condiciones de vulnerabilidad.
Tras conocer la situación, las autoridades coordinaron su traslado al hospital local, donde recibe atención médica y los cuidados necesarios mientras se desarrollan las gestiones orientadas a garantizar su bienestar y protección.
De acuerdo con la información proporcionada, la señora manifestó tener familiares en el distrito de Victoria, por lo que se inició un proceso para localizar a sus parientes y facilitar el reencuentro familiar.
Las autoridades hicieron un llamado a cualquier familiar o persona que pueda brindar información sobre Marta Leiva para que se comunique con las instituciones competentes y contribuya a agilizar las diligencias en curso.
Mientras tanto, la adulta mayor permanece bajo resguardo y atención médica, a la espera de que se logre ubicar a sus seres queridos y garantizar el acompañamiento que requiere.
Nacionales
Varios lesionados tras accidente de tránsito en carretera Litoral
Al menos seis personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, a la altura del kilómetro 57.
Cuerpos de socorro se hicieron presentes en el lugar del percance para brindar atención a los afectados y evaluar la gravedad de las lesiones.
De forma preliminar, se informó que cinco de los lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.