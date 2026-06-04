VIDEO | Autoridades instan a no arrojar basura en las calles para prevenir inundaciones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) compartió un video en el que se observa a una cuadrilla de FOVIAL realizando labores de limpieza en un tragante ubicado en San Salvador Centro, del cual fue extraída una considerable cantidad de basura acumulada.

Entre los desechos retirados se encontraban vasos desechables, bolsas plásticas, envases y otros residuos que, según la institución, habrían sido arrojados a la vía pública. A través de la publicación, el MOP destacó que la obstrucción de los sistemas de drenaje no es causada por un único desecho, sino por la acumulación constante de basura depositada en calles y aceras.

Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpios los espacios públicos y evitar prácticas que contribuyan al deterioro de la infraestructura de drenaje.

Asimismo, advirtieron que los residuos son arrastrados por las lluvias hacia los tragantes, provocando taponamientos que dificultan el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Por ello, reiteraron la importancia de no arrojar basura en la vía pública, incluso cuando se trate de objetos pequeños.

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