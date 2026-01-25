Una persona lesionada tras vuelco de vehículo en Ciudad Delgado

El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, aseguró que su partido participará en las próximas elecciones y buscará retomar el control del país, durante un acto en conmemoración del aniversario luctuoso de Shafik Handal.

Flores recordó que el congreso nacional del partido instruyó a la dirigencia a competir en los próximos comicios en los niveles presidencial, legislativo y municipal.

“Hay una decisión clara del congreso y de la convención de ir a las elecciones, en las tres elecciones: presidentes, diputados y alcaldes”, expresó.

Asimismo, destacó la figura de Handal al señalar que nunca renunció a una candidatura y que se caracterizaba por su trabajo territorial, organizativo y su mística política.

