2

Connect with us

Internacionales

VIDEO IMPACTANTE: Espectador muere tras ser embestido durante el Rally Sudamericano en Argentina

Publicado

hace 12 minutos

el

Un espectador falleció luego de ser atropellado por un vehículo durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina. El hecho también dejó al menos tres personas lesionadas, según reportes preliminares.

De acuerdo con un video captado por aficionados, uno de los automotores participantes se descarriló y se dirigió hacia un grupo de personas que observaban la competencia, impactando directamente contra ellos.

Ante la situación, varios asistentes intentaron apartarse del trayecto del vehículo para evitar ser arrollados. En las imágenes se observa a una mujer que resultó con una lesión en el tobillo tras lanzarse y caer sobre un terreno rocoso.

Tras el accidente, las autoridades decidieron suspender la competencia.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Internacionales

Ocho niños mueren en tiroteo vinculado a violencia doméstica en Estados Unidos

Publicado

hace 2 horas

el

19 abril, 2026

Por

Ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora del domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06H00 locales (11H00 GMT) en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive.

El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.

El agente de policía Chris Bordelon dijo en conferencia de prensa que la escena del crimen es «bastante extensa» y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por los investigadores.

Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon.

«Algunos de los niños que se encontraban en el interior eran descendientes» del tirador, agregó.

Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.

El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego y lo abatieran. Ningún policía resultó herido.

«Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos en estos lugares», afirmó Bordelon, calificando el incidente como un «altercado doméstico».

La policía informó que se darían a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se hubiera notificado a los familiares más cercanos.

Uno de los dos senadores de Luisiana en el Congreso estadounidense, el republicano Bill Cassidy, calificó el incidente como un episodio de «violencia atroz» y deseó una pronta recuperación a los sobrevivientes.

En tanto el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse «con el corazón destrozado».

Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.

Continue Reading

Internacionales

Hombre armado asesina a cinco personas en Kiev antes de ser abatido

Publicado

hace 6 horas

el

19 abril, 2026

Por

Un hombre mató el sábado a tiros a cinco personas en un barrio residencial de Kiev y se atrincheró con rehenes en un supermercado antes de ser abatido, dijeron las autoridades ucranianas.

El presidente Volodimir Zelenski confirmó que al menos cinco personas murieron y otras diez fueron hospitalizadas por heridas y traumatismos tras el tiroteo ocurrido en el sur de la capital.

Imágenes publicadas por la agencia de noticias ucraniana UNIAN, que la AFP no pudo verificar, mostraban a un hombre con un arma que disparaba a corta distancia a otra persona.

El sospechoso entró después a un supermercado donde también se escucharon disparos, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Cuatro rehenes fueron rescatados, según Zelenski.

«El atacante en Kiev que abrió fuego contra civiles ha sido eliminado», agregó el presidente, quien envió condolencias a las familias de las víctimas.

Un reportero de AFP cerca del supermercado vio manchas de sangre en las ventanas del negocio. Las fuerzas de seguridad habían acordonado el local, en el que había agentes con chalecos antibalas e investigadores de la policía.

El móvil del asaltante se desconocía por el momento.

«¡Corran!»

El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. Según los informes preliminares, «usó un arma automática».

Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la AFP que había escuchado ruidos «en la tienda, como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces». «Entonces los clientes empezaron a gritar: ‘¡Corran!’», contó.

«Hay un lugar donde puedes esconderte detrás de las neveras, y corrimos hacia allí. Oí a un hombre gemir», relató con voz temblorosa.

Zelenski reclamó una «una investigación rápida» sobre el tiroteo y dijo que las circunstancias del suceso todavía se estaban esclareciendo.

El ministro de Interior, Igor Klimenko, explicó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la policía en el supermercado duró unos 40 minutos.

«Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (…) Pero no respondió», declaró el ministro en el lugar del suceso.

«Por eso se dio la orden de eliminarlo», agregó Klimenko, quien explicó que el asaltante había matado a uno de los rehenes.

Después de más de cuatro años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad.

El año pasado, un hombre mató a tiros a dos personas en un suburbio de Kiev en una disputa por la venta de un arma de fuego.

Continue Reading

Internacionales

Disputa entre Trump y el papa León XIV perturba a católicos en EE.UU.

Publicado

hace 6 horas

el

19 abril, 2026

Por

El pulso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV enfurece a algunos católicos estadounidenses, un electorado clave, que consideran que el mandatario ha ido demasiado lejos en sus críticas al sumo pontífice.

Trump se ha enfrentado al papa en numerosos temas, desde Irán hasta la inmigración, y recientemente lo calificó de débil en un ataque personal sin precedentes por parte de un líder político estadounidense.

León XIV, el primer papa estadounidense, considera por su parte que tiene el deber moral de pronunciarse contra la guerra.

«Que un ignorante como Trump intente cuestionar la visión teológica de un sacerdote ordenado es totalmente ridículo», dijo a la AFP Jim Supp, de 88 años, frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de Manhattan el viernes.

Supp estaba indignado por la publicación, por parte del presidente, de una imagen generada por inteligencia artificial (IA) que aparentemente lo representaba como Jesucristo y que luego fue eliminada.

«Hay cosas en la vida con las que no se bromea», zanjó este profesor de letras clásicas jubilado.

Para John O’Brian, un exejecutivo de publicidad de 68 años, compartir la imagen es similar a una blasfemia para los cristianos.

El papa, por su parte, advirtió sobre los peligros del abuso de la IA tras la publicación de Trump, aunque sin referirse a ella directamente.

«No se ataca al papa»

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses siempre se han cuidado de no ofender a los católicos con críticas abiertas al papa.

Trump, en cambio, ha cruzado esa línea, aunque ganó las elecciones de 2024 con el apoyo de una mayoría de votantes católicos.

El duelo público con León XIV marca una posible vulnerabilidad para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Anthony Clark, integrante de un grupo antiabortista que habló con la AFP frente a una basílica católica de Washington, consideró a Trump un «muy buen presidente», cuyas intenciones elogió.

«Pero creo que las intenciones no lo son todo, y creo que a veces puede ser imprudente en lo que dice o en la manera en que aborda temas particularmente sensibles», añadió este joven de 20 años.

Los papas por lo general no intervienen en política. Pero la actitud desafiante del sumo pontífice le ha ganado el respeto de algunos.

«Me alegra mucho que el papa León se mantuviera firme cuando dijo que no tiene miedo de la administración de Trump», dijo Carolina Herrera, de 22 años, en Washington.

«No se ataca al papa, pase lo que pase, no se le ataca», enfatizó.

«Muy duro»

Trump no es conocido por ser un devoto creyente. Este magnate inmobiliario casado tres veces y expresentador de reality shows fue criado en la fe presbiteriana, corriente del cristianismo protestante, y rara vez asistía a los oficios religiosos.

Pero desde su ingreso a la política, ha aglutinado a la derecha cristiana. Los conservadores cristianos han elogiado a Trump por ayudarlos a lograr su prioridad: el fin del derecho nacional al aborto, gracias a los magistrados que el mandatario nombró en la Corte Suprema.

En una iglesia de Houston, en Texas —un estado republicano, aunque la ciudad es demócrata—, algunos fieles en la misa del mediodía criticaban tanto al presidente como al papa.

«Creo que ninguno de los dos está actuando como debería», opinó Ann, una mujer de unos 70 años que prefirió no dar su apellido. «Creo que el papa ha sido muy duro con Estados Unidos», añadió.

«Jesús tenía un mensaje personal. No dijo que los presidentes, los dictadores, los primeros ministros, los reyes, no pudieran proteger a su pueblo y a su país», apuntó Manuel, de 67 años, que tampoco dio su apellido.

Dijo esperar que el presidente y el papa pongan fin a sus diferencias. «Porque en este momento se trata, ante todo, de la paz. Necesitamos paz en Oriente Medio», afirmó.

Los partidarios más acérrimos de Trump cerraron filas en torno al presidente el viernes, mientras esperaban su intervención en un acto organizado por el grupo cristiano conservador Turning Point USA en una megaciglesia protestante en Arizona.

«Creo que el papa tiene que quedarse en su sitio», dijo Brenda Gifford a la AFP, y añadió: «Ya no lo respeto».

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído