Nacionales
Tres personas resultan lesionadas en accidente sobre periférico Claudia Lars
Al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el periférico Claudia Lars, según informaron cuerpos de socorro.
En el percance se vieron involucrados un pickup particular y un vehículo tipo sedán, los cuales colisionaron en la vía. De manera preliminar, se presume que el hecho ocurrió debido al exceso de velocidad y la invasión de carril.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, quienes presentaban lesiones, aunque de momento no se reporta ninguno en estado grave.
Nacionales
Los Hermanos Flores protagonizan encuentro con Snoop Dogg tras presentación en Coachella
El cierre de la agrupación salvadoreña Los Hermanos Flores en el festival Coachella estuvo marcado por un encuentro con el rapero estadounidense Snoop Dogg, según muestran videos y fotografías que circulan en redes sociales.
De acuerdo con el material difundido, el acercamiento ocurrió al finalizar la segunda presentación del grupo, cuando Snoop Dogg se reunió con Nory Flores. Durante el momento, ambos compartieron en el escenario mientras sonaba el tema “Salvadoreñas”, fusionando el rap con la cumbia ante la presencia de los asistentes.
Las imágenes evidencian el intercambio entre los artistas, quienes bailaron frente a cientos de fanáticos que presenciaban el evento.
Nacionales
Capturan a marero en San Marcos
Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jesús Antonio Guzmán Campos, alias “Skinny”, señalado como miembro de la MS13, en el cantón Cuapa, en San Marcos, San Salvador Sur.
De acuerdo con las autoridades, el detenido posee antecedentes por homicidio simple en grado de tentativa. Según el registro, en 2020 atacó a un hombre con un objeto contundente, provocándole la pérdida de la conciencia, y huyó del lugar creyendo haberle causado la muerte; sin embargo, la víctima sobrevivió.
El hecho ocurrió en el mismo municipio, y el imputado aceptó los cargos, argumentando que actuó tras una discusión. Por este caso, recibió una pena de tres años de prisión.
La PNC informó que, tras su reciente captura, Guzmán Campos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual contempla una pena mínima de 20 años de prisión.
Nacionales
Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en San Salvador Centro
Un adulto mayor fue atropellado la noche del sábado en la intersección de la 29 calle oriente y 2ª avenida norte, en San Salvador Centro, por un vehículo con placas particulares, según reportes de testigos.
De acuerdo con la información, el hombre intentó cruzar la calle sin tomar medidas de seguridad ni verificar el paso de vehículos. Tras el impacto, fue atendido por elementos de Comandos de Salvamento, quienes confirmaron que presentaba lesiones de baja gravedad.
Pese a la atención brindada, el lesionado decidió retirarse del lugar por sus propios medios poco después del incidente. Socorristas indicaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que habría influido en el percance. Hasta el momento, se desconoce su identidad y si el conductor permaneció en el sitio.