Los Hermanos Flores protagonizan encuentro con Snoop Dogg tras presentación en Coachella

Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jesús Antonio Guzmán Campos, alias “Skinny”, señalado como miembro de la MS13, en el cantón Cuapa, en San Marcos, San Salvador Sur.

De acuerdo con las autoridades, el detenido posee antecedentes por homicidio simple en grado de tentativa. Según el registro, en 2020 atacó a un hombre con un objeto contundente, provocándole la pérdida de la conciencia, y huyó del lugar creyendo haberle causado la muerte; sin embargo, la víctima sobrevivió.

El hecho ocurrió en el mismo municipio, y el imputado aceptó los cargos, argumentando que actuó tras una discusión. Por este caso, recibió una pena de tres años de prisión.

La PNC informó que, tras su reciente captura, Guzmán Campos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual contempla una pena mínima de 20 años de prisión.

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