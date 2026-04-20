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Capturan a presunto responsable del asesinato de una mujer en Santa Ana
Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del presunto responsable de haberle quitado la vida a una mujer el día de ayer en la ciudad.
Según lo expresado por el edil, la detención fue posible gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional Civil y al seguimiento realizado a través de sistemas de videovigilancia, lo que permitió ubicar al sospechoso en poco tiempo.
Las autoridades aseguraron que el detenido enfrentará la justicia por el crimen cometido y reiteraron su postura de no permitir impunidad ante hechos de violencia.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el proceso judicial correspondiente.
Nacionales
Los Hermanos Flores protagonizan encuentro con Snoop Dogg tras presentación en Coachella
El cierre de la agrupación salvadoreña Los Hermanos Flores en el festival Coachella estuvo marcado por un encuentro con el rapero estadounidense Snoop Dogg, según muestran videos y fotografías que circulan en redes sociales.
De acuerdo con el material difundido, el acercamiento ocurrió al finalizar la segunda presentación del grupo, cuando Snoop Dogg se reunió con Nory Flores. Durante el momento, ambos compartieron en el escenario mientras sonaba el tema “Salvadoreñas”, fusionando el rap con la cumbia ante la presencia de los asistentes.
Las imágenes evidencian el intercambio entre los artistas, quienes bailaron frente a cientos de fanáticos que presenciaban el evento.
Nacionales
Tres personas resultan lesionadas en accidente sobre periférico Claudia Lars
Al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el periférico Claudia Lars, según informaron cuerpos de socorro.
En el percance se vieron involucrados un pickup particular y un vehículo tipo sedán, los cuales colisionaron en la vía. De manera preliminar, se presume que el hecho ocurrió debido al exceso de velocidad y la invasión de carril.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, quienes presentaban lesiones, aunque de momento no se reporta ninguno en estado grave.
Internacionales
VIDEO IMPACTANTE: Espectador muere tras ser embestido durante el Rally Sudamericano en Argentina
Un espectador falleció luego de ser atropellado por un vehículo durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina. El hecho también dejó al menos tres personas lesionadas, según reportes preliminares.
De acuerdo con un video captado por aficionados, uno de los automotores participantes se descarriló y se dirigió hacia un grupo de personas que observaban la competencia, impactando directamente contra ellos.
Ante la situación, varios asistentes intentaron apartarse del trayecto del vehículo para evitar ser arrollados. En las imágenes se observa a una mujer que resultó con una lesión en el tobillo tras lanzarse y caer sobre un terreno rocoso.
Tras el accidente, las autoridades decidieron suspender la competencia.