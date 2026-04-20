Capturan a presunto responsable del asesinato de una mujer en Santa Ana

Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del presunto responsable de haberle quitado la vida a una mujer el día de ayer en la ciudad.

Según lo expresado por el edil, la detención fue posible gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional Civil y al seguimiento realizado a través de sistemas de videovigilancia, lo que permitió ubicar al sospechoso en poco tiempo.

Las autoridades aseguraron que el detenido enfrentará la justicia por el crimen cometido y reiteraron su postura de no permitir impunidad ante hechos de violencia.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el proceso judicial correspondiente.

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