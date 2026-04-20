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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hispana hallada en el maletero de su coche
El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.
D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.
“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.
El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.
D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.
El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.
El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.
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Meghan Markle dice haber sido «la persona más acosada del mundo» en redes sociales
Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.
Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.
«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.
«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.
Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.
Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».
El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».
Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».
Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».
Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.
La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.
Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.
Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.
Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.
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Asaltan vivienda de Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles
La residencia de los actores Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles, Estados Unidos, fue asaltada por un grupo de ladrones especializados en ingresar a viviendas de lujo en la nación norteamericana, según señalaron medios internacionales.
Esta banda de ladrones ha cometido varios asaltos en viviendas de celebridades en Los Ángeles, aunque las autoridades policiales aún no los han identificado. El asalto a la residencia de Hanks y Wilson se produjo en un momento en que no se encontraban ahí.
El portal de noticias de la farándula TMZ señala que el asalto se produjo a plena luz del día y, pese a que las alarmas de activaron rápidamente, los ladrones tuvieron tiempo de romper cristales y hurtar algunas pertenencias.
Por el momento, las autoridades siguen con las investigaciones de este y los demás casos de asalto a residencias de lujo. Además, no han revelado detalles de las pertenencias que fueron hurtadas de la mansión de Hanks y Wilson.
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Ted Sarandos, de Netflix, y dueños de cines se reúnen en CinemaCon
La expansión de la plataforma de streaming, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha contribuido al cambio de los hábitos de consumo de las audiencias que se han alejado de las salas de cine luego de la pandemia.
«Fue una reunión constructiva», dijo este martes Michael O’Leary, presidente de Cinema United, que agrupa a unas 700 compañías y cientos de cines independientes dentro y fuera de Estados Unidos.
Sarandos agendó la reunión cuando estaba en conversaciones para comprar el legendario estudio Warner Bros., comentó O’Leary en un desayuno con periodistas en la CinemaCon, convención anual del sector en Las Vegas.
Dijo que el jefe de Netflix mantuvo en pie la reunión, incluso después de que se retiró de la disputa por Warner, despejando el camino a Paramount Skydance.
«Creo que hay un reconocimiento de que necesitamos buscar maneras de ayudarnos mutuamente, ¿hay un camino hacia adelante? Creo que hay intenciones en este sentido».
«Para que él volara aquí y hablara con nosotros (…) Creo firmemente en estar presente y hablar cara a cara, así que sólo por eso es positivo», agregó el vocero del grupo.
Pero O’Leary recordó que dadas las diferencias entre los modelos de negocios de cines y plataformas de streaming, el desafío es «encontrar ese punto medio que permita a ambos complementarse un poco mejor».
El directivo aclaró que aún no hay consenso, y que Netflix no hizo promesas sobre llevar sus películas a las salas de cine.
«Apenas creo que (…) hay un buen chance de tener a todo el mundo en el mismo cuarto, entendiéndose, y diciendo ‘mira si hay un camino a futuro, deberíamos explorarlo’, pero no hubo promesas de ninguno de los dos lados», insistió.
Consultado sobre la posibilidad de recibir a Netflix en la CinemaCon a futuro, O’Leary se limitó a decir que la puerta está abierta a quien quiera proyectar en cines de forma significativa.
«Así que si me estás preguntando si en dos años ellos estarán haciendo una presentación de Netflix, porque hay media docena de películas yendo a los cines con una campaña entera de publicidad y una ventana de proyección, sí, absolutamente, encontraremos tiempo».
Netflix no respondió aún a los pedidos de comentario de AFP.
La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde los estudios presentarán a los dueños de los cines su menú para el año por delante.