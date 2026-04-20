Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hispana hallada en el maletero de su coche

La expansión de la plataforma de streaming, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha contribuido al cambio de los hábitos de consumo de las audiencias que se han alejado de las salas de cine luego de la pandemia.

«Fue una reunión constructiva», dijo este martes Michael O’Leary, presidente de Cinema United, que agrupa a unas 700 compañías y cientos de cines independientes dentro y fuera de Estados Unidos.

Sarandos agendó la reunión cuando estaba en conversaciones para comprar el legendario estudio Warner Bros., comentó O’Leary en un desayuno con periodistas en la CinemaCon, convención anual del sector en Las Vegas.

Dijo que el jefe de Netflix mantuvo en pie la reunión, incluso después de que se retiró de la disputa por Warner, despejando el camino a Paramount Skydance.

«Creo que hay un reconocimiento de que necesitamos buscar maneras de ayudarnos mutuamente, ¿hay un camino hacia adelante? Creo que hay intenciones en este sentido».

«Para que él volara aquí y hablara con nosotros (…) Creo firmemente en estar presente y hablar cara a cara, así que sólo por eso es positivo», agregó el vocero del grupo.

Pero O’Leary recordó que dadas las diferencias entre los modelos de negocios de cines y plataformas de streaming, el desafío es «encontrar ese punto medio que permita a ambos complementarse un poco mejor».

El directivo aclaró que aún no hay consenso, y que Netflix no hizo promesas sobre llevar sus películas a las salas de cine.

«Apenas creo que (…) hay un buen chance de tener a todo el mundo en el mismo cuarto, entendiéndose, y diciendo ‘mira si hay un camino a futuro, deberíamos explorarlo’, pero no hubo promesas de ninguno de los dos lados», insistió.

Consultado sobre la posibilidad de recibir a Netflix en la CinemaCon a futuro, O’Leary se limitó a decir que la puerta está abierta a quien quiera proyectar en cines de forma significativa.

«Así que si me estás preguntando si en dos años ellos estarán haciendo una presentación de Netflix, porque hay media docena de películas yendo a los cines con una campaña entera de publicidad y una ventana de proyección, sí, absolutamente, encontraremos tiempo».

Netflix no respondió aún a los pedidos de comentario de AFP.

La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde los estudios presentarán a los dueños de los cines su menú para el año por delante.

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