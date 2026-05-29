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Penas de 25 a 45 años son impuestas a 60 terroristas
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
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Vehículo decomisado en San Salvador con droga y armas pasa al Estado
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
Jetset
El talento joven brilla con la música italiana
El escenario del Museo de Arte de El Salvador (MARTE) fue el testimonio del potencial artístico de cerca de 30 niños y jóvenes de la Escuela de Música Fundación Ancalmo, quienes protagonizaron el musical «Fior di canto» (La flor del canto). El evento, organizado junto a la Società Dante Alighieri y respaldado por el Ministerio de Cultura, se convirtió en una vitrina donde la disciplina, la técnica vocal y la pasión por la música de los jóvenes artistas asumieron el rol principal.
A pesar de su corta edad, los alumnos demostraron una madurez musical que cautivó a los asistentes. De hecho, uno de los mayores méritos de la noche fue su impecable interpretación en italiano, idioma que no dominan, pero que adoptaron con total naturalidad. Ante este despliegue, Massimiliano Giovannini, director de la Dante, no ocultó su admiración por el talento y la preparación de los jóvenes intérpretes sobre el escenario.
«Estamos impresionando con estos jóvenes y lo bonito es que ya son grandes, ya están crecidos a nivel musical, pero tiene muchos años para crecer más porque siempre se crece. De verdad fue impresionante», expresó.
El concierto no se limitó a una ejecución estática, sino que desafió a los jóvenes a desarrollar un libreto completo, combinando el canto (en italiano) con la expresión corporal y el teatro musical. La puesta en escena se estructuró en tres grandes bloques que exigieron versatilidad interpretativa:
Primer acto: Ambientado en una oficina, los artistas interpretaron cuatro canciones mientras interactuaban dinámicamente con partituras en mano, buscando matices y explorando la mejor versión de los temas. Aquí sonaron clásicos como «Maldita primavera» y «Otra como tú».
Segundo acto: La acción se trasladó a los camerinos, mostrando la preparación de diez jóvenes tras bambalinas. En este espacio de intimidad artística, las voces se unieron para dar vida a canciones como «Yo no te pido la luna».
Tercer acto: El clímax llegó con el formato de festival, donde los jóvenes desbordaron su energía interpretando éxitos de gran arraigo en América Latina como «Amores extraños» y la vibrante «Pa Panamericano».
La música como motor de oportunidades y crecimiento integral
Detrás de la presentación de esa noche se encuentra una visión institucional que concibe a la música como una herramienta de transformación social y desarrollo de habilidades cognitivas. El doctor Mario Enrique Ancalmo, presidente de la Fundación Ancalmo, reafirmó la filosofía que impulsa a la escuela de música, la cual actualmente atiende a más de 350 estudiantes.
«En la escuela el es slogan es, todo talento merece una oportunidad. Porque el talento, si usted no tiene una oportunidad, se va a perder y no hablo solo en música (…) nosotros en la escuela tratamos de ser esa oportunidad para desarrollar ese talento», agregó el presidente de la fundación.
El doctor Ancalmo destacó que el estudio formal del canto y de instrumentos como el piano, el violín y la guitarra no solo pule las aptitudes artísticas innatas de los niños desde los 5 años, sino que genera una formación integral. Según detalla, la práctica musical orienta y mejora significativamente la concentración de los jóvenes (incluyendo a estudiantes con discapacidades psicológicas), impactando de forma directa y positiva en su rendimiento escolar general y en su entorno familiar. Tras el éxito de esta velada musical, los organizadores reafirmaron su compromiso de seguir potenciando el talento local y adelantaron que ya trabajan en sus próximas producciones, entre ellas un espectáculo de danza con música italiana en vivo y el musical de autores nacionales titulado «El Salvador bajo mi piel».
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Pandillero es condenado a 15 años por extorsión
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.