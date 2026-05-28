China revela cómo será el nuevo CIFCO

La Embajada de la República Popular China en El Salvador dio detalles sobre el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), una de las principales obras impulsadas bajo la cooperación bilateral entre ambos países.

A través de publicaciones en la red social X, la representación diplomática aseguró que el área donde será construido el recinto ya fue definida y aclaró que no habrá más remoción de árboles en la zona intervenida.

“La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños”, publicó la embajada. Posteriormente, añadió que “el área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.

La sede diplomática también explicó que el complejo utilizará solo una parte del terreno total y que la mayoría del espacio será preservado como área ecológica.

“Según la parte salvadoreña, el proyecto ocupará únicamente el 30 % del terreno; el 70 % restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador”, detalló.

Las declaraciones surgen en medio de la polémica y las críticas generadas por trabajos de tala y remoción de árboles en la finca El Espino, donde será desarrollada la construcción.

Desde 2025, organizaciones ambientalistas y movimientos ciudadanos han expresado preocupación por el impacto ecológico de la obra.

En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa autorizó el traslado de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino a CIFCO para la construcción del nuevo recinto.

En agosto del mismo año, elsalvador.com publicó que dicha extensión equivale aproximadamente a 7.6 canchas del estadio Cuscatlán y representa cerca del 0.98 % del área total del Ecoparque El Espino.

En ese momento, integrantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” manifestaron, en una entrevista de la Radio YSUCA, que no se oponían al desarrollo de infraestructura, pero sí pedían alternativas que evitaran impactos ambientales en una de las principales zonas de recarga hídrica y biodiversidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

MOPT niega que proyecto esté dentro de área protegida

Horas antes de los mensajes publicados por la embajada china, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) negó oficialmente que el proyecto vaya a construirse dentro del área protegida de El Espino o del Parque Bicentenario.

La institución aseguró que el terreno destinado para el nuevo CIFCO está ubicado frente a Cancillería, en una zona urbanizada donde ya funcionan entidades como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ILEA, FEPADE y la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Además, el MOPT anunció una jornada de reforestación con la siembra de 20,000 árboles en El Espino, como parte de las medidas ambientales impulsadas tras los cuestionamientos ciudadanos.

El nuevo CIFCO forma parte de los proyectos financiados con cooperación no reembolsable de China, junto a otras obras emblemáticas como el nuevo Estadio Nacional que se construye en terrenos donde anteriormente funcionó la Escuela Militar.

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