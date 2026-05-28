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Cruz Roja Salvadoreña cuenta con 115 nuevos voluntarios
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
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Estudiantes europeos recorren comunidades de Mejicanos para conocer el arte urbano salvadoreño
Este miércoles, 21 estudiantes de la Escuela Europea de Bruselas 1 realizaron un recorrido por diferentes comunidades de la colonia Jardín, en el distrito de Mejicanos, municipio de San Salvador Centro, como parte de las actividades del Graffitour, una iniciativa orientada a fortalecer el turismo urbano a través del arte y la cultura.
La visita se enmarca en las celebraciones del Mes de Europa, desarrolladas en coordinación entre el Gobierno de El Salvador y la Unión Europea.
Los estudiantes fueron recibidos por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien acompañó el inicio del recorrido por las comunidades Jardín, Najarro, Cabañas y Polanco.
Durante la jornada, los estudiantes conocieron diversos murales y expresiones artísticas creadas por habitantes de las comunidades, las cuales reflejan la identidad, historia y transformación social de estos sectores.
El Graffitour forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno salvadoreño para promover el turismo urbano y fomentar espacios de convivencia comunitaria a través el arte. Además, la actividad permitió un intercambio cultural entre jóvenes europeos y residentes locales.
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El grafiti urbano salvadoreño será expuesto en Sevilla, España
El arte salvadoreño al grafiti será expuesto por primera vez en España como parte de la exposición que prepara para el próximo mes la Cámara de Comercio y Navegación de Sevilla, anunció dicha gremial empresarial.
«El Salvador, Belleza en Colores» es el nombre de la exposición que estará abierta desde el 3 al 28 de junio venidero en Galeria Expositiva de la Cámara de Comercio y Navegación de Sevilla, ubicada en la Plaza de la Concentración, 8 Casco Antiguo, 41004, Sevilla, España.
«El Salvador, Belleza en Colores» expondrá obras pictóricas de los artistas profesionales salvadoreños Renacho Melgar, Madger Linares, Carlos Ovidio Rosales Mejía HOBBES, Rodo Díaz, José Ángel Escobar Osorio “ANSEK”, Armando Márquez, Efraín Orellana “TNT”, Defie Mazariego, Nicolás F. Shi, David Rods, Abraham Osorio y Perseo Medina.
Los doce artistas grafiteros salvadoreños expondrán por primera vez este arte en territorio español mismo que hará que «Sevilla se llena de color salvadoreño», como dijo en su cuenta de Instagram Ignacio de Cossio Pérez de Mendoza, ex embajador de El Salvador en África.
«El Salvador, Belleza en Colores» será «una muestra única que reúne el talento, la identidad y la creatividad de destacados artistas salvadoreños contemporáneos, quienes, a través del grafiti urbano, el retrato y el arte moderno nos acercan al alma, la memoria y la fuerza cultural de El Salvador».
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Seguirá preso hombre que pretendía entregar arma de fuego a marero en San Salvador
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.