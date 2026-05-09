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Tecnología inteligente facilita las tareas del hogar con recién nacidos
La llegada de un bebé transforma por completo la rutina familiar y convierte el cuidado del recién nacido en una de las principales prioridades dentro del hogar. En ese contexto, los electrodomésticos inteligentes han comenzado a posicionarse como herramientas que buscan facilitar las tareas diarias y optimizar el tiempo de los padres.
Las lavadoras inteligentes son uno de los aparatos que más han evolucionado en esta área. Equipos como la Bespoke AI Laundry, de Samsung, incorporan ciclos especiales para ropa de bebé, diseñados para eliminar bacterias y residuos de detergente, mientras ajustan automáticamente el uso de agua, detergente y tiempo de lavado según el tipo de carga.
Además, permiten control remoto desde aplicaciones móviles y cuentan con sistemas de secado automatizado.
Las refrigeradoras inteligentes también se han convertido en aliados importantes para las familias con recién nacidos. Modelos de la línea Bespoke AI incluyen controles precisos de temperatura para conservar leche materna, fórmulas y alimentos fresos por más tiempo. Algunos además integran compartimentos con diferentes modos de temperatura y funciones de monitoreo desde el celular para supervisar el estado de los alimentos.
Otro dispositivo que ha cobrado relevancia son las aspiradoras inalámbricas. Equipos como la Samsung JetStick ofrecen sistemas de limpieza rápida y silenciosa, algo especialmente útil en hogares con bebés.
Entre sus características destacan estaciones automáticas de vaciado de polvo, modos de limpieza impulsados por Inteligencia Artificial y una autonomía prolongada para cubrir diferentes áreas del hogar.
Empresas tecnológicas como Samsung han apostado por integrar IA y conectividad en estos electrodomésticos, buscando facilitar las tareas domésticas y brindar mayor comodidad a las familias durante los primeros meses de crianza.
Internacionales
Niño de 3 años muere tras ser olvidado por su madre ebria dentro de un carro
Un niño de tres años murió en Mexicali, Baja California, tras permanecer por más de 12 horas dentro de un automóvil, donde sufrió un golpe de calor.
El menor fue encontrado sin vida en el asiento trasero del vehículo. Según medios nacionales como el diario La Jornada, el niño habría quedado olvidado luego de que su madre, en estado de ebriedad, regresó a casa durante la madrugada después de acudir a una fiesta y no lo bajó del vehículo.
Tras despertar al día siguiente se habría dado cuenta de la situación y, al ir a buscar a su hijo, lo encontró sin signos vitales.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima permaneció sujeta a su silla de seguridad durante varias horas, sin posibilidad de salir, mientras las temperaturas al interior del vehículo habrían superado los 45 grados centígrados, condiciones que provocaron su fallecimiento por hipertermia o golpe de calor.
En Mexicali, México, una mujer salió de fiesta en estado de ebriedad llevando a su hijo de 3 años. Al regresar, lo dejó dormido dentro del carro y ella se quedó dormida hasta las 11 de la mañana. Para entonces, el niño había muerto por el calor extremo y la falta de aire.
El… pic.twitter.com/iKEYAUzjZH
— Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 4, 2026
Tras los hechos, la madre del menor fue detenida por autoridades de Baja California y puesta a disposición del Ministerio Público, bajo investigación por el delito de omisión de cuidados.
El caso ha generado indignación social y reavivó el llamado de autoridades a no dejar a menores dentro de vehículos, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y provocar la muerte en cuestión de minutos.
CronioTV
VIDEO | Así fue como vecinos salvaron a un niño tras caer desde un cuarto piso
Un niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en la localidad colombiana de Suba, cercana a Bogotá, donde unos vecinos improvisaron una ‘malla humana’ para atajarlo tras su caída.
El menor había quedado «colgado de la terraza», contó el padre a Citytv, según reportó este viernes el diario El Tiempo.
El hombre detalló que su hijo se encuentra en buen estado de salud y no sufrió fracturas.
Un niño de dos años que inexplicablemente aparece colgando de una de las paredes de la terraza del cuarto piso de una casa en el barrio Gaitana en Bogotá.
Hizo todo lo posible por sostenerse hasta que no puedo más .
Los vecinos con mantas y sus propios brazos hicieron una malla… https://t.co/geMTc3lnNr pic.twitter.com/0a4w8wvDpE
— DoñaPily (@dona_pily2) May 8, 2026
Internacionales
Estos fueron los más de 160 documentos secretos sobre ovnis publicados por el Pentágono
El Pentágono anunció ayer la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.
«Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.
Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre «discos voladores».
Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como «máximo secreto», incluye información sobre avistamientos de «aeronaves no identificadas» y de «platillos voladores».
Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.
El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como «fenómenos anómalos no identificados».
Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.
Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado «información clasificada» sobre extraterrestres.
Obama había comentado en un podcast, unos días antes, sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra.
«Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51», dijo Obama , en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.
Ante la avalancha de reacciones en las redes sociales, Obama aclaró su posición y señaló que mientras fue presidente no vio «ninguna prueba» de que «seres extraterrestres nos hayan contactado».
El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.
En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los «fenómenos anómalos no identificados» fueran tecnología alienígena.
Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.