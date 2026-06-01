Nacionales
Motociclista fallece tras sufrir accidente de tránsito en Tecoluca
Un motociclista falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la comunidad La Pita, distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
De acuerdo con información preliminar, la víctima habría perdido el control de la motocicleta cuando intentó evitar atropellar a un cusuco que se cruzó en la vía. La maniobra provocó que sufriera una caída.
Las circunstancias del hecho se encuentran basadas en reportes preliminares, mientras las autoridades correspondientes determinan los detalles del accidente.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2026
Nacionales
Motociclista resulta lesionado en accidente de tránsito
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la calle que conduce hacia Playa El Espino.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance. Personas que se encontraban en el lugar brindaron asistencia al conductor mientras se gestionaba la atención correspondiente.
No se han proporcionado más detalles sobre el estado de salud del motociclista ni sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.
Sucesos
Al menos 15 personas afectadas tras falla en juego mecánico en Acajutla
Varias personas sufrieron desmayos y crisis nerviosas luego de quedar atrapadas en un juego mecánico que presentó fallas la noche del domingo en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con personas presentes en el campo de diversiones, los ocupantes permanecieron suspendidos boca abajo durante aproximadamente 30 minutos mientras se realizaban las labores para auxiliarlos.
Según versiones de los asistentes, alrededor de 15 personas, entre ellas tres niños, resultaron afectadas por el incidente. Socorristas de Cruz Blanca atendieron la emergencia y brindaron asistencia a los afectados.
La mayoría de las personas que quedaron atrapadas se recuperaron rápidamente tras ser auxiliadas y regresar a tierra firme. Sin embargo, se reportó que dos casos requirieron una atención más prolongada.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también acudió al lugar para apoyar en las labores de rescate. Hasta el momento, la institución no ha emitido un informe oficial sobre la cantidad de personas afectadas.
Judicial
Prisión para sujetos que intentaron asesinar a un menor de edad
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.