Nacionales
Persona lesionada tras accidente en San Miguel
Una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura del desvío hacia el cantón La Estancia, en el distrito de Moncagua, departamento de San Miguel.
Tras el percance, socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia a la víctima.
Hasta el momento, la identidad de la persona lesionada no ha sido revelada.
Nacionales
Imprudente maniobra al volante deja a una joven lesionada en Metapán
Las cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Ana Norte registraron un siniestro vial ocurrido la tarde del viernes sobre la calle Las Parejas, en el distrito de Metapán, que dejó lesionada a una joven de 18 años.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance se produjo tras una maniobra realizada por un automovilista. Tras recibir la alerta, voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la seccional de Metapán se desplazaron al lugar para atender la emergencia.
La institución informó que la joven presentaba trauma en el miembro inferior izquierdo y en el miembro superior izquierdo, además de que se evaluó la posibilidad de golpes internos. Luego de ser estabilizada en el sitio, fue trasladada al Hospital Nacional de Metapán para recibir atención médica.
Al lugar también acudieron agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.
Por su parte, la comuna de Santa Ana Norte reiteró el llamado a los conductores a manejar de forma preventiva y evitar distracciones al volante.
Nacionales
Cuatro lesionados tras accidente de tránsito en La Paz
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes sobre la carretera Litoral, a la altura del municipio de El Rosario, en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la información proporcionada, dos vehículos colisionaron lateralmente luego de que uno de ellos invadiera el carril contrario.
Como resultado del percance, cuatro personas sufrieron lesiones. Tres de ellas fueron estabilizadas en el lugar por socorristas de Comandos de Salvamento, mientras que una cuarta persona fue trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, para recibir atención médica.
Nacionales
Trabajador denuncia vandalismo en camión estacionado en Altavista
Un trabajador denunció que el camión que tenía bajo su responsabilidad fue vandalizado mientras permanecía estacionado en la zona de Altavista.
Según la denuncia, la unidad fue encontrada con diversas pintadas realizadas por grafiteros, lo que ocasionó daños al vehículo. El afectado manifestó además su preocupación ante la posibilidad de que se le atribuya responsabilidad por no haber resguardado adecuadamente la unidad.
De acuerdo con el denunciante, este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en sectores de Soyapango e Ilopango, donde vehículos y otras estructuras son objeto de actos vandálicos similares.