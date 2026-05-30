Persona lesionada tras accidente en San Miguel

Las cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Ana Norte registraron un siniestro vial ocurrido la tarde del viernes sobre la calle Las Parejas, en el distrito de Metapán, que dejó lesionada a una joven de 18 años.

De acuerdo con la información proporcionada, el percance se produjo tras una maniobra realizada por un automovilista. Tras recibir la alerta, voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la seccional de Metapán se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

La institución informó que la joven presentaba trauma en el miembro inferior izquierdo y en el miembro superior izquierdo, además de que se evaluó la posibilidad de golpes internos. Luego de ser estabilizada en el sitio, fue trasladada al Hospital Nacional de Metapán para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

Por su parte, la comuna de Santa Ana Norte reiteró el llamado a los conductores a manejar de forma preventiva y evitar distracciones al volante.

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