Cámara Alemana y Junior Achievement El Salvador fortalecen el vínculo entre talento joven y sector empresarial

En 2025 la Fiscalía General de la República – blica logró que el 84.6 % de los expedientes que avanzaron a una etapa de ejecución de sentencia los jueces dictaran condenas por diversos delitos. De 13,792 expedientes que llegaron a un punto de resolución definitiva en varios tribunales, en 11,666 casos hubo condenas y 2,126 fueron absoluciones, según el balance anual del Gabinete de Seguridad.

Jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia y contra el Crimen Organizado dictaminaron contra imputados por homicidio, lesiones, delitos de corrupción (peculado, negociaciones ilícitas, cohecho), así como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Además, hubo condenas por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, daños y estafa), delitos contra la libertad (secuestro y privación de libertad), también delitos de crimen organizado que incluyen extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libre circulación.

En la variedad de ilícitos se impusieron condenas por diversos tipos de falsedades, uso de documentos falsos y delitos en contra de la administración de justicia, así como los que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre los más comunes el feminicidio agrava – do y expresiones de violencia

Los momentos cumbre del juicio no necesariamente se dieron en los tribunales de Sentencia, ya que jueces de Paz y de Instrucción impusieron condenas en procedimientos abreviados, en los que los imputados admitieron los delitos para reducir los años de prisión, y cientos de procesos penales culminaron en menos del plazo establecido en la normativa.

Entre los condenados en 2025 hubo exfuncionarios corruptos que se apropiaron de fondos públicos, incluso pactaron con el crimen organizado, hubo fallos en contra de estructuras de pandillas y cabecillas de esos grupos criminales.

Los jueces emitieron condenas a bandas de robacarros, asaltantes de usuarios de bancos, redes de estafadores, falsificadores y estructuras que incurrieron en delitos informáticos. Otro dato destacado son los 88,680 casos presentados en los tribunales, de los cuales en 70,011 (88.6 %) hubo condenas, obtenidas desde 2019 hasta 2025, años en los cuales Nayib Bukele ha estado al frente de la presidencia de la república.

En ese período, las absoluciones fueron 18,669, es decir, solo en 21.1 % los acusados ganaron los casos. En un balance comparativo que el Gabinete de Seguridad presentó se detalla que en 2025 se registró un 52 % de aumento de las condenas en relación con 2020 en todos los delitos; mientras que en las absoluciones se reportó una disminución del 47 % al comparar 2025 con 2020.

