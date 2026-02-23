Principal
Cámara Alemana y Junior Achievement El Salvador fortalecen el vínculo entre talento joven y sector empresarial
La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria y Junior Achievement El Salvador firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco de cooperación institucional orientado a fortalecer la conexión entre el talento joven salvadoreño y el sector empresarial vinculado a Alemania y Europa.
El acuerdo, suscrito por la Presidenta de la Cámara Alemana, Karla Klaus, y el Presidente de Junior Achievement El Salvador, Armando Chávez Palomo, busca generar espacios de articulación en temas de formación, empleabilidad, emprendimiento y sostenibilidad, alineados con las tendencias del mercado global y las demandas del ecosistema empresarial.
La iniciativa se enmarca en la visión estratégica de la Cámara Alemana de fortalecer el ecosistema empresarial bilateral entre El Salvador, Alemania y Europa, incorporando el componente de desarrollo de talento como un eje clave para la competitividad.
En un contexto donde la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización redefinen las dinámicas productivas, el capital humano se convierte en un factor determinante para atraer inversión extranjera y consolidar cadenas de valor con estándares europeos.
A través de este marco de cooperación, la Cámara Alemana podrá facilitar el contacto con empresas interesadas en participar en iniciativas formativas y de empleabilidad, asi como difundir actividades conjuntas previamente acordadas.
Por su parte, Junior Achievement podrá coordinar actividades, gestionar la participación de estudiantes y egresados, y proponer planes de trabajo específicos que fortalezcan la preparación de jóvenes para su inserción en el mercado laboral.
El MoU abre oportunidades para acercarse a talento joven con mentalidad emprendedora, habilidades técnicas y foramción alineada a estándares internacionales, fortaleciendo la empleabilidad y la futura base de talento para compañías vinculadas a Alemania y Europa.
Representa una puerta de entrada a redes empresariales internacionales, exposición a buenas prácticas corporativas y comprensión de las dinámicas del comercio exterior y la inversión europea.
Contribuye a consolidar un entorno de cooperación público-privada que fortalece la competitividad nacional, promueve la empleabilidad juvenil y posiciona a El Salvador como un socio estratégico en el entorno europeo.
Esta alianza refleja el compromiso de la Cámara Alemana de ampliar su impacto más allá del comercio bilateral, incorporando el desarrollo de talento como un componente estratégico para fortalecer la relación entre El Salvador, Alemania y Europa en el mediano y largo plazo.
Incendio destruye tres autobuses en terminal de Santa Ana
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron en las últimas horas al menos tres incendios registrados en distintos puntos del país, logrando controlar las llamas y evitar su propagación hacia zonas cercanas.
Uno de los incidentes ocurrió en la carretera a Los Naranjos, en Santa Ana Centro, donde tres autobuses estacionados en la terminal de la ruta 55 fueron consumidos por el fuego.
Las autoridades ejecutaron labores de enfriamiento y liquidación en el área afectada con el objetivo de cortar el avance de las llamas y prevenir daños mayores. Por el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas.
En otro hecho, bomberos respondieron a un incendio forestal en el Caserío El Junquillo, ubicado dentro de la finca El Refugio, en Coatepeque. Para contener el siniestro, el personal utilizó herramientas manuales y mochilas extintoras, además de establecer líneas de control con el fin de frenar el avance del fuego en la zona rural.
De igual forma, se atendió un incendio en un terreno con abundante vegetación seca en el cantón Guarjila, en el distrito de Chalatenango Sur, departamento de Chalatenango. Las labores incluyeron el uso de herramientas forestales y mochilas extintoras, logrando controlar el siniestro y evitar su expansión hacia áreas cercanas.
La Fiscalía logró efectividad del 84.6 % en condenas en el 2025
En 2025 la Fiscalía General de la República – blica logró que el 84.6 % de los expedientes que avanzaron a una etapa de ejecución de sentencia los jueces dictaran condenas por diversos delitos. De 13,792 expedientes que llegaron a un punto de resolución definitiva en varios tribunales, en 11,666 casos hubo condenas y 2,126 fueron absoluciones, según el balance anual del Gabinete de Seguridad.
Jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia y contra el Crimen Organizado dictaminaron contra imputados por homicidio, lesiones, delitos de corrupción (peculado, negociaciones ilícitas, cohecho), así como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Además, hubo condenas por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, daños y estafa), delitos contra la libertad (secuestro y privación de libertad), también delitos de crimen organizado que incluyen extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libre circulación.
En la variedad de ilícitos se impusieron condenas por diversos tipos de falsedades, uso de documentos falsos y delitos en contra de la administración de justicia, así como los que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre los más comunes el feminicidio agrava – do y expresiones de violencia
Los momentos cumbre del juicio no necesariamente se dieron en los tribunales de Sentencia, ya que jueces de Paz y de Instrucción impusieron condenas en procedimientos abreviados, en los que los imputados admitieron los delitos para reducir los años de prisión, y cientos de procesos penales culminaron en menos del plazo establecido en la normativa.
Entre los condenados en 2025 hubo exfuncionarios corruptos que se apropiaron de fondos públicos, incluso pactaron con el crimen organizado, hubo fallos en contra de estructuras de pandillas y cabecillas de esos grupos criminales.
Los jueces emitieron condenas a bandas de robacarros, asaltantes de usuarios de bancos, redes de estafadores, falsificadores y estructuras que incurrieron en delitos informáticos. Otro dato destacado son los 88,680 casos presentados en los tribunales, de los cuales en 70,011 (88.6 %) hubo condenas, obtenidas desde 2019 hasta 2025, años en los cuales Nayib Bukele ha estado al frente de la presidencia de la república.
En ese período, las absoluciones fueron 18,669, es decir, solo en 21.1 % los acusados ganaron los casos. En un balance comparativo que el Gabinete de Seguridad presentó se detalla que en 2025 se registró un 52 % de aumento de las condenas en relación con 2020 en todos los delitos; mientras que en las absoluciones se reportó una disminución del 47 % al comparar 2025 con 2020.
UES realiza webinar para reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador (UES) a través de su Unidad de Género desarrolló el webinar virtual «Mujeres en la ciencia y la tecnología: retos, talento y transformación», con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM.
La actividad también ayudó a evaluar los retos que enfrentan las mujeres en esas áreas, el talento que aportan y las transformaciones que se deben hacer para construir entornos académicos más inclusivos y seguros.
El panel de expertos estuvo conformado por Jennifer Chávezz, directora del Programa Jóvenes Talento; Dora Armero, secretaria y docente de la Escuela de Biología; y la estudiante de la Escuela de Física Jennifer López. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora de la Unidad de Género, Yariela Escamilla.
Durante el conversatorio, se destacó el papel de la educación y la familia en la eliminación de estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a carreras científicas. Jennifer Chávez señaló que «es importante que desde el sistema educativo nacional, desde la familia se rompan los estereotipos sobre que las carreras en ciencia y tecnología están relacionadas con lo masculino».