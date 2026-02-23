Principal
Incendio destruye tres autobuses en terminal de Santa Ana
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron en las últimas horas al menos tres incendios registrados en distintos puntos del país, logrando controlar las llamas y evitar su propagación hacia zonas cercanas.
Uno de los incidentes ocurrió en la carretera a Los Naranjos, en Santa Ana Centro, donde tres autobuses estacionados en la terminal de la ruta 55 fueron consumidos por el fuego.
Las autoridades ejecutaron labores de enfriamiento y liquidación en el área afectada con el objetivo de cortar el avance de las llamas y prevenir daños mayores. Por el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas.
En otro hecho, bomberos respondieron a un incendio forestal en el Caserío El Junquillo, ubicado dentro de la finca El Refugio, en Coatepeque. Para contener el siniestro, el personal utilizó herramientas manuales y mochilas extintoras, además de establecer líneas de control con el fin de frenar el avance del fuego en la zona rural.
De igual forma, se atendió un incendio en un terreno con abundante vegetación seca en el cantón Guarjila, en el distrito de Chalatenango Sur, departamento de Chalatenango. Las labores incluyeron el uso de herramientas forestales y mochilas extintoras, logrando controlar el siniestro y evitar su expansión hacia áreas cercanas.
La Fiscalía logró efectividad del 84.6 % en condenas en el 2025
En 2025 la Fiscalía General de la República – blica logró que el 84.6 % de los expedientes que avanzaron a una etapa de ejecución de sentencia los jueces dictaran condenas por diversos delitos. De 13,792 expedientes que llegaron a un punto de resolución definitiva en varios tribunales, en 11,666 casos hubo condenas y 2,126 fueron absoluciones, según el balance anual del Gabinete de Seguridad.
Jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia y contra el Crimen Organizado dictaminaron contra imputados por homicidio, lesiones, delitos de corrupción (peculado, negociaciones ilícitas, cohecho), así como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Además, hubo condenas por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, daños y estafa), delitos contra la libertad (secuestro y privación de libertad), también delitos de crimen organizado que incluyen extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libre circulación.
En la variedad de ilícitos se impusieron condenas por diversos tipos de falsedades, uso de documentos falsos y delitos en contra de la administración de justicia, así como los que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre los más comunes el feminicidio agrava – do y expresiones de violencia
Los momentos cumbre del juicio no necesariamente se dieron en los tribunales de Sentencia, ya que jueces de Paz y de Instrucción impusieron condenas en procedimientos abreviados, en los que los imputados admitieron los delitos para reducir los años de prisión, y cientos de procesos penales culminaron en menos del plazo establecido en la normativa.
Entre los condenados en 2025 hubo exfuncionarios corruptos que se apropiaron de fondos públicos, incluso pactaron con el crimen organizado, hubo fallos en contra de estructuras de pandillas y cabecillas de esos grupos criminales.
Los jueces emitieron condenas a bandas de robacarros, asaltantes de usuarios de bancos, redes de estafadores, falsificadores y estructuras que incurrieron en delitos informáticos. Otro dato destacado son los 88,680 casos presentados en los tribunales, de los cuales en 70,011 (88.6 %) hubo condenas, obtenidas desde 2019 hasta 2025, años en los cuales Nayib Bukele ha estado al frente de la presidencia de la república.
En ese período, las absoluciones fueron 18,669, es decir, solo en 21.1 % los acusados ganaron los casos. En un balance comparativo que el Gabinete de Seguridad presentó se detalla que en 2025 se registró un 52 % de aumento de las condenas en relación con 2020 en todos los delitos; mientras que en las absoluciones se reportó una disminución del 47 % al comparar 2025 con 2020.
UES realiza webinar para reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador (UES) a través de su Unidad de Género desarrolló el webinar virtual «Mujeres en la ciencia y la tecnología: retos, talento y transformación», con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM.
La actividad también ayudó a evaluar los retos que enfrentan las mujeres en esas áreas, el talento que aportan y las transformaciones que se deben hacer para construir entornos académicos más inclusivos y seguros.
El panel de expertos estuvo conformado por Jennifer Chávezz, directora del Programa Jóvenes Talento; Dora Armero, secretaria y docente de la Escuela de Biología; y la estudiante de la Escuela de Física Jennifer López. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora de la Unidad de Género, Yariela Escamilla.
Durante el conversatorio, se destacó el papel de la educación y la familia en la eliminación de estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a carreras científicas. Jennifer Chávez señaló que «es importante que desde el sistema educativo nacional, desde la familia se rompan los estereotipos sobre que las carreras en ciencia y tecnología están relacionadas con lo masculino».
50 niños del Hogar San Vicente de Paúl participaron en «Las Aventuras del Cipitío»
Un total de 50 niños del Hogar del Niño San Vicente de Paúl participaron en la presentación cultural «Las Aventuras del Cipitío» que se llevó a cabo en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto, informó el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La niñez que participó tiene entre 6 y 12 años y por medio de esta experiencia cultural pudieron tener un acercamiento a uno de los personajes más representativos de la mitología salvadoreña «El Cipitío», con lo que, el Conapina contribuyó a fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.
La directora ejecutiva del Conapina, Linda Amaya, explicó que estos espacios brindan alegría y refuerzan la identidad culturas de la niñez que se encuentra en programas de acogimiento.
«Los derechos de nuestros niños y adolescentes de los programas de acogimiento se garantizan con acciones que también nos llenan de alegría como equipo Conapina», expresó.
La actividad se llevó a cabo a través del trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Gobiernos, las cuales articularon sus esfuerzos para acercar a la niñez espacios culturales y formativos de calidad.
De acuerdo con la institución, estas acciones forman parte de la visión de garantizar entornos seguros y enriquecedores para niñas, niños y adolescentes que forman parte de los programas de acogimiento.
En ese sentido, el Conapina reafirmó el compromiso de promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, no solo a través de la protección, sino también mediante experiencias que aporten a su desarrollo integral.