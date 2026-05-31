Los servicios de primer nivel regresan a la Unión Norte, gracias a la Feria Integra en Anamorós

¡Se está convirtiendo en una sana costumbre! Nuevamente el Instituto Nacional de Anamorós abre sus puertas para recibir una Feria Integra, proyecto del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, desarrollada por la Dirección de Integración. Gracias a este programa, una vez más, los vecinos recibieron servicios médicos y asistencia legal en el corazón de sus comunidades.

Desde temprano, cientos de personas llegaban al centro de estudios para gozar de este beneficio que se realiza por tercera ocasión para beneficiar a los residentes de este distrito y de las localidades y cantones cercanos. Muchos vecinos aprovecharon el circuito de autobuses que la institución dispuso para su atención; como todos los demás, este servicio fue gratuito.

Esta mañana, profesionales del Ministerio de Salud atendieron consultas en medicina general, oftalmología, pediatría, ginecología y otras especialidades. Como el objetivo es brindar una atención global, cada paciente recibe los medicamentos que el personal médico receta. También hubo vacunación para mascotas y entrega de abate y purificadores de agua y verdura, entre otros servicios.

Los profesionales de la Procuraduría General de la República brindaron atención en asistencia legal, cumpliendo con el mandato de atender a todos los salvadoreños que necesiten una orientación en casos de mediación, conciliación y otros casos. También han brindado atención psicológica.

En estos espacios, también hubo actividades lúdicas, coordinadas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia y Adolescencia (CONAPINA), tales como pintacaritas, globoflexia y otros juegos. Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, culturales y encuentros deportivos.

Estas jornadas se desarrollan en todo El Salvador. Los asistentes se muestran satisfechos y agradecidos con las atenciones brindadas. Ferias Integra son uno de los programas de la Dirección de Integración, creados para el Florecimiento Salvadoreño.

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