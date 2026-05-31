Nacionales
Los servicios de primer nivel regresan a la Unión Norte, gracias a la Feria Integra en Anamorós
¡Se está convirtiendo en una sana costumbre! Nuevamente el Instituto Nacional de Anamorós abre sus puertas para recibir una Feria Integra, proyecto del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, desarrollada por la Dirección de Integración. Gracias a este programa, una vez más, los vecinos recibieron servicios médicos y asistencia legal en el corazón de sus comunidades.
Desde temprano, cientos de personas llegaban al centro de estudios para gozar de este beneficio que se realiza por tercera ocasión para beneficiar a los residentes de este distrito y de las localidades y cantones cercanos. Muchos vecinos aprovecharon el circuito de autobuses que la institución dispuso para su atención; como todos los demás, este servicio fue gratuito.
Esta mañana, profesionales del Ministerio de Salud atendieron consultas en medicina general, oftalmología, pediatría, ginecología y otras especialidades. Como el objetivo es brindar una atención global, cada paciente recibe los medicamentos que el personal médico receta. También hubo vacunación para mascotas y entrega de abate y purificadores de agua y verdura, entre otros servicios.
Los profesionales de la Procuraduría General de la República brindaron atención en asistencia legal, cumpliendo con el mandato de atender a todos los salvadoreños que necesiten una orientación en casos de mediación, conciliación y otros casos. También han brindado atención psicológica.
En estos espacios, también hubo actividades lúdicas, coordinadas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia y Adolescencia (CONAPINA), tales como pintacaritas, globoflexia y otros juegos. Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, culturales y encuentros deportivos.
Estas jornadas se desarrollan en todo El Salvador. Los asistentes se muestran satisfechos y agradecidos con las atenciones brindadas. Ferias Integra son uno de los programas de la Dirección de Integración, creados para el Florecimiento Salvadoreño.
Nacionales
Persona lesionada tras accidente en San Miguel
Una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura del desvío hacia el cantón La Estancia, en el distrito de Moncagua, departamento de San Miguel.
Tras el percance, socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia a la víctima.
Hasta el momento, la identidad de la persona lesionada no ha sido revelada.
Nacionales
Imprudente maniobra al volante deja a una joven lesionada en Metapán
Las cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Ana Norte registraron un siniestro vial ocurrido la tarde del viernes sobre la calle Las Parejas, en el distrito de Metapán, que dejó lesionada a una joven de 18 años.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance se produjo tras una maniobra realizada por un automovilista. Tras recibir la alerta, voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la seccional de Metapán se desplazaron al lugar para atender la emergencia.
La institución informó que la joven presentaba trauma en el miembro inferior izquierdo y en el miembro superior izquierdo, además de que se evaluó la posibilidad de golpes internos. Luego de ser estabilizada en el sitio, fue trasladada al Hospital Nacional de Metapán para recibir atención médica.
Al lugar también acudieron agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.
Por su parte, la comuna de Santa Ana Norte reiteró el llamado a los conductores a manejar de forma preventiva y evitar distracciones al volante.
Nacionales
Cuatro lesionados tras accidente de tránsito en La Paz
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes sobre la carretera Litoral, a la altura del municipio de El Rosario, en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la información proporcionada, dos vehículos colisionaron lateralmente luego de que uno de ellos invadiera el carril contrario.
Como resultado del percance, cuatro personas sufrieron lesiones. Tres de ellas fueron estabilizadas en el lugar por socorristas de Comandos de Salvamento, mientras que una cuarta persona fue trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, para recibir atención médica.