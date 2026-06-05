Muere Abraham Pérez, actor mexicano recordado por su participación en La Familia P. Luche

El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en la serie televisiva La Familia P. Luche, falleció, según confirmó en redes sociales el creador de contenido Omar Pardo, amigo cercano del actor y su familia.

Pérez participó en las temporadas dos y tres de la comedia creada por Eugenio Derbez, donde dio vida al personaje del Licenciado Cortillo, jefe de Ludovico P. Luche dentro de la trama. Aunque su aparición en la serie fue limitada, una de sus escenas se convirtió con el paso de los años en una de las más reconocidas por los seguidores del programa.

La noticia fue dada a conocer por Omar Pardo, también conocido como Omar Crew, quien compartió mensajes de despedida en los que expresó sus condolencias a los familiares del actor y recordó la amistad que mantenían desde hace décadas.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento. Pardo informó que los restos de Abraham Pérez ya están siendo velados y que familiares y amigos acompañan a sus seres queridos durante los servicios funerarios.

Además de su participación en La Familia P. Luche, Pérez formó parte de otros proyectos audiovisuales, entre ellos la película 7 Colombian Kilos, estrenada en 2007.

Con el auge de las redes sociales, una de las escenas protagonizadas por el actor alcanzó gran popularidad entre los usuarios de internet, convirtiéndose en una referencia frecuente dentro de la cultura digital latinoamericana.

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