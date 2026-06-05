Nacionales
Conductor de la Ruta 101 se salva tras aparatoso accidente en Antiguo Cuscatlán
El conductor de un autobús de la Ruta 101 resultó con lesiones leves tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura del ingreso al Plan de La Laguna, en el sentido que conduce hacia La Ceiba de Guadalupe.
De acuerdo con los reportes, el motorista del autobús no sufrió lesiones de gravedad a pesar de lo aparatoso del siniestro.
Accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, Antiguo Cuscatlán, a la altura del ingreso al Plan de La Laguna, en sentido hacia La Ceiba de Guadalupe. Un autobús de la R-101 impactó contra un negocio. Solo se reporta el conductor con lesiones leves. pic.twitter.com/q1iB18PGXS
— Noticiero Hechos 📱💬 (@NoticieroHechos) June 5, 2026
Judicial
20 años de prisión para dos asaltantes en La Libertad
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Nacionales
Conductor sufre percance percance tras quedarse dormido al volante
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
Nacionales
Varias lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.