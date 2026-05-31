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Dua Lipa y Callum Turner se casan en una discreta ceremonia en Londres
La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este 31 de mayo en una discreta ceremonia celebrada en Londres, según reportan medios internacionales.
Dicha boda tuvo lugar en el Ayuntamiento de Old Marylebone y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.
Tras darse el «sí, acepto», la pareja fue recibida con confeti a las afueras del Registro Civil de Marylebone por un reducido grupo de invitados. Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante conjunto blanco compuesto por vestido, guantes y sombrero, mientras que Turner vistió un traje azul marino.
De acuerdo con los reportes, esta celebración será solo el inicio de los festejos. La pareja planea realizar una segunda boda en Sicilia, Italia, con varios días de actividades y una lista de invitados que incluiría reconocidas figuras de la música internacional.
Fuentes cercanas aseguran que el evento será mucho más grande y lujoso que la ceremonia celebrada en Londres.
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Bad Bunny desata la euforia en Madrid con el inicio de su residencia
El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició este fin de semana su esperada residencia de diez conciertos en Madrid, reuniendo a más de 64 mil personas en el estadio Metropolitano. El artista regresó a España después de varios años de ausencia y ofreció un espectáculo de casi tres horas cargado de música, baile y referencias a sus raíces puertorriqueñas.
Durante la presentación, Bad Bunny interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos «Callaíta», «Ojitos Lindos», «Dákiti», «Tití Me Preguntó» y «Baile Inolvidable», mientras miles de asistentes coreaban cada canción. El show también contó con músicos e instrumentos tradicionales que resaltaron la cultura caribeña.
Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa de Myke Towers, quien se unió al escenario para interpretar «Adivino». Con esta primera presentación, Bad Bunny dio inicio a una residencia que espera reunir a unas 640 mil personas y que ya es considerada uno de los eventos musicales más importantes del año en España.
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Italia prohíbe un concierto de Kanye West por motivos de seguridad
El prefecto de la provincia, Salvatore Angieri, afirmó que la decisión se tomó tras las solicitudes presentadas por organismos, incluida la comunidad judía local.
«Habían ‘expresado reservas’ sobre la participación del rapero en el Pulse of Gaia Festival, según el comunicado difundido el viernes por la noche.
Otro concierto, del rapero Travis Scott, previsto para el 17 de julio, también fue cancelado.
«La decisión (…) se tomó por razones de protección del orden y la seguridad públicas, teniendo en cuenta la cercanía de los eventos y la gran influencia de público prevista en un lapso de 24 horas», señaló la prefectura.
«En la evaluación general también pesaron la cancelación de conciertos anteriores del rapero estadounidense en otros países y el riesgo concreto de contramanifestaciones», añadió.
West, también conocido como Ye, ha generado controversia con declaraciones y canciones que glorifican a Adolf Hitler, así como con diatribas antisemitas, que él atribuyó a su trastorno bipolar.
El mes pasado, el gobierno británico le prohibió la entrada al país, y un festival en el que debía presentarse en julio fue cancelado.
También se vio obligado a cancelar un concierto previsto en la ciudad francesa de Marsella, y se le impidió actuar en Polonia y Suiza.
West actuó en Estambul el sábado y aún tiene programados conciertos en los Países Bajos el 6 y 8 de junio, en Tirana el 11 de julio y en Praga el 25 de julio.
En enero, publicó un anuncio de página completa en el Wall Street Journal en el que afirmaba que no era «ni nazi ni antisemita» y añadía: «Amo al pueblo judío».
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El talento joven brilla con la música italiana
El escenario del Museo de Arte de El Salvador (MARTE) fue el testimonio del potencial artístico de cerca de 30 niños y jóvenes de la Escuela de Música Fundación Ancalmo, quienes protagonizaron el musical «Fior di canto» (La flor del canto). El evento, organizado junto a la Società Dante Alighieri y respaldado por el Ministerio de Cultura, se convirtió en una vitrina donde la disciplina, la técnica vocal y la pasión por la música de los jóvenes artistas asumieron el rol principal.
A pesar de su corta edad, los alumnos demostraron una madurez musical que cautivó a los asistentes. De hecho, uno de los mayores méritos de la noche fue su impecable interpretación en italiano, idioma que no dominan, pero que adoptaron con total naturalidad. Ante este despliegue, Massimiliano Giovannini, director de la Dante, no ocultó su admiración por el talento y la preparación de los jóvenes intérpretes sobre el escenario.
«Estamos impresionando con estos jóvenes y lo bonito es que ya son grandes, ya están crecidos a nivel musical, pero tiene muchos años para crecer más porque siempre se crece. De verdad fue impresionante», expresó.
El concierto no se limitó a una ejecución estática, sino que desafió a los jóvenes a desarrollar un libreto completo, combinando el canto (en italiano) con la expresión corporal y el teatro musical. La puesta en escena se estructuró en tres grandes bloques que exigieron versatilidad interpretativa:
Primer acto: Ambientado en una oficina, los artistas interpretaron cuatro canciones mientras interactuaban dinámicamente con partituras en mano, buscando matices y explorando la mejor versión de los temas. Aquí sonaron clásicos como «Maldita primavera» y «Otra como tú».
Segundo acto: La acción se trasladó a los camerinos, mostrando la preparación de diez jóvenes tras bambalinas. En este espacio de intimidad artística, las voces se unieron para dar vida a canciones como «Yo no te pido la luna».
Tercer acto: El clímax llegó con el formato de festival, donde los jóvenes desbordaron su energía interpretando éxitos de gran arraigo en América Latina como «Amores extraños» y la vibrante «Pa Panamericano».
La música como motor de oportunidades y crecimiento integral
Detrás de la presentación de esa noche se encuentra una visión institucional que concibe a la música como una herramienta de transformación social y desarrollo de habilidades cognitivas. El doctor Mario Enrique Ancalmo, presidente de la Fundación Ancalmo, reafirmó la filosofía que impulsa a la escuela de música, la cual actualmente atiende a más de 350 estudiantes.
«En la escuela el es slogan es, todo talento merece una oportunidad. Porque el talento, si usted no tiene una oportunidad, se va a perder y no hablo solo en música (…) nosotros en la escuela tratamos de ser esa oportunidad para desarrollar ese talento», agregó el presidente de la fundación.
El doctor Ancalmo destacó que el estudio formal del canto y de instrumentos como el piano, el violín y la guitarra no solo pule las aptitudes artísticas innatas de los niños desde los 5 años, sino que genera una formación integral. Según detalla, la práctica musical orienta y mejora significativamente la concentración de los jóvenes (incluyendo a estudiantes con discapacidades psicológicas), impactando de forma directa y positiva en su rendimiento escolar general y en su entorno familiar. Tras el éxito de esta velada musical, los organizadores reafirmaron su compromiso de seguir potenciando el talento local y adelantaron que ya trabajan en sus próximas producciones, entre ellas un espectáculo de danza con música italiana en vivo y el musical de autores nacionales titulado «El Salvador bajo mi piel».