Internacionales
Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
Internacionales
Capturan a vicecónsul guatemalteca por presuntamente participar en un parricidio
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, capturaron a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles.
La detención fue ejecutada el pasado 23 de mayo en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
Según las autoridades, Castro García tenía vigente una orden de captura emitida el 25 de septiembre de 2024 por el delito de parricidio. La investigación del Ministerio Público de Guatemala la vincula con la muerte de su hijo menor de edad, ocurrida en 2021.
Tras su arresto, la funcionaria fue trasladada bajo custodia hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el juzgado competente y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la fiscalía, existen elementos de investigación, peritajes y otros indicios que sustentan la sospecha de una posible participación en los hechos investigados. Asimismo, las autoridades señalaron que la alerta internacional fue activada para evitar una eventual evasión de la justicia mientras la acusada permanecía fuera del país.
Por su parte, la defensa de Castro García sostiene que la funcionaria mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y asegura que colaborará con las autoridades judiciales durante el proceso. Sus abogados han manifestado que presentarán pruebas y argumentos legales para solicitar que se desestimen los señalamientos en su contra.
El caso continúa en etapa judicial y será un tribunal el encargado de determinar responsabilidades conforme avance el proceso penal.
Internacionales
Militares de Guatemala repelen a tiros a grupo armado que incursionó desde Honduras
Las fuerzas de seguridad guatemaltecas aumentaron los patrullajes en la frontera con Honduras tras la matanza de policías en ese país el jueves, durante un operativo contra una red de narcotráfico hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Ese mismo jueves, un escuadrón armado asesinó a 19 personas en otra localidad del norte de Honduras asediada por grupos criminales.
El enfrentamiento del lunes se produjo en el poblado fronterizo de Esquipulas (este de Guatemala).
Las Fuerzas Armadas de Guatemala no reportaron ningún militar herido, ni bajas entre los agresores.
Una patrulla «detectó el ingreso a territorio nacional», por un paso ilegal, de varios vehículos con «individuos fuertemente armados, presuntamente vinculados al crimen organizado», indicó el ejército en un comunicado.
Al percibir la presencia militar, «abrieron fuego (…), por lo que el personal repelió el ataque (…) logrando hacer retroceder a esta personas» hacia Honduras, agregó el reporte.
La policía guatemalteca indicó el viernes pasado que mantenía bajo custodia en un hospital a dos hondureños heridos, bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal que la víspera había atacado a los policías en el municipio de Omoa en Honduras, limítrofe con Guatemala.
El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
Internacionales
El papa León XIV pide en su primera encíclica luchar contra el «dominio» de la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el «dominio» de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la «deshumanización» y el concepto de «guerra justa».
El texto de 130 páginas, llamado «Magnifica Humanitas» («Magnífica humanidad»), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente.
Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.
Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.
«No podemos considerar a la IA como moralmente neutra», indica el papa, pidiendo «desarmar» esta tecnología para «impedirle el dominio sobre lo humano».
El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos «no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso».
Citando entre otros a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense critica las «nuevas formas de esclavitud» para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles «para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común».
«En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras», un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna.
«Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa», denuncia el papa.
El Papa León XIV conversa con Christopher Olah (derecha), cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, y con Anna Rowlands, profesora de Pensamiento y Práctica Social Católica en la Universidad de Durham (UL). Foto: AFP
Contra las «guerras justas»
El obispo de Roma también aprovecha la encíclica para pedir «perdón» por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud.
Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de «deshumanización», alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.
Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una «alfabetización digital».
«Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable», escribe León en la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de «Magnifica Humanitas» podría ser comparable al de la encíclica «Laudato Si» de 2015, en la que el papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
Sin mencionar nombres, el soberano pontífice reitera la necesidad de «superar la teoría de la “guerra justa”», un concepto defendido, entre otros, por la administración de Donald Trump, y lamenta que la humanidad esté «cayendo en la cultura violenta del poder» que normaliza la guerra como «instrumento de política internacional».
En abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que «Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra», en el contexto del conflicto en Oriente Medio.
Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, asiste a la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV, «Magnifica Humanitas», centrada en el auge de la inteligencia artificial. Foto: AFP
En una rueda de prensa este lunes, el papa explicó que este texto surgió de «la escucha», tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes «preocupados» por las jóvenes generaciones.
«Necesitamos que más actores en el mundo —comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos— hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor», declaró por su parte Christopher Olah.
«Magnifica Humanitas» culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.
En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.