El CAM ha impuesto157 esquelas por botar basura

Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.

Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.

En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».

Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.

El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.

El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.

«Marcados para morir»

«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.

El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.

«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.

El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.

En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».

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