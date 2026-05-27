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Nuevas luminarias de San Salvador Centro llevan 82 % de avance
El alumbrado público del municipio de San Salvador Centro se encuentra renovado en 82 %, con tecnología LED. En el distrito Capital solo resta cambiar el 5 % del parque lumínico, detalló a «Diario El Salvador» el gerente de Desarrollo Urbano de la alcaldía, Mario Escobar.
Con la implementación del proyecto San Salvador Centro 100 % Iluminado, la municipalidad cuenta con 52,000 luminarias distribuidas en los cinco distritos del municipio.
«Como municipalidad tenemos aproximadamente 52,000 luminarias; de esas, 32,000 se encuentran en el distrito Capital y el resto en los otros cuatro distritos. En algunos casos se han ejecutado proyectos de sustitución de luminarias de tecnologías antiguas por tecnologías más nuevas, como la tecnología LED», dijo Escobar.
Agregó que las reparaciones se enfocan principalmente en las lámparas de tecnologías antiguas, ya que, debido a su tiempo en uso, requieren mayor mantenimiento.
En cuanto a las intervenciones realizadas, detalló que en lo que va del año se han registrado 4,572.
«En el distrito de Ciudad Delgado registramos 489 atenciones, en el distrito de Mejicanos 220, en Ayutuxtepeque 360, y en Cuscatancingo 308, para un total de 1,377 atenciones. En lo que respecta al distrito Capital, hemos realizado 3,195 atenciones al parque lumínico», señaló.
Además, explicó que uno de los principales retos de la municipalidad para mejorar el parque lumínico se centra en dos aspectos: el cuidado del medio ambiente y la atención a la población que necesita iluminación adecuada.
«Los retos son mantener la iluminación con la tecnología existente y proyectar la sustitución hacia una tecnología más moderna. Recordemos que la tecnología antigua no solo representa un mayor consumo energético, sino también genera más calor. En ese sentido, se están buscando estrategias alternativas para avanzar en la sustitución de esas lámparas. Sin embargo, el enfoque principal es garantizar que la población cuente con iluminación», afirmó el gerente de Desarrollo Urbano.
Asimismo, señaló que las lámparas instaladas cumplen con parámetros específicos que establece la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, como la eficiencia energética y de consumo, resistencia de humedad y calor, entre otros aspectos técnicos.
Escobar hizo un llamado a la población para reportar cualquier problema relacionado con el alumbrado público, acercándose a las oficinas municipales del distrito correspondiente, o mediante las redes sociales de la alcaldía, o llamando al 2205-4000.
Internacionales
Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
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El CAM ha impuesto157 esquelas por botar basura
El director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador Centro, Francisco López, detalló que entre enero y mayo de este año se han impuesto 157 esquelas por el incumplimiento del artículo 32 de la Ordenanza Reguladora de los Residuos Sólidos, registrándose la mayoría de las infracciones en los distritos de Mejicanos y San Salvador.
«Es obligación de toda persona, natural o jurídica, mantener limpio frente a su inmueble, ya sea en pasaje, calle principal o eje preferencial. Lo mismo ocurre con los arriates, cunetas, aceras, se deben mantener libres de obstáculos», indicó durante una inspección de limpieza en la colonia Monserrat, distrito 5 de la capital.
López dijo que se están desarollando diversas inspecciones luego de detectar la falta de aseo frente a varias viviendas y acumulación de residuos en la zona.
«Quienes no cumplen con la limpieza frente a sus inmuebles podrían recibir multas desde $901 hasta $2,200. Se hacen tres prevenciones y a la cuarta vez se emplaza una esquela», detalló.
Las infracciones, según la autoridad, fueron detectadas mediante patrullajes preventivos realizados por elementos del CAM, o a través del monitoreo del sistema de video vigilancia Sívar Seguro y por denuncias ciudadanas.
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Miembro del Barrio 18 capturado en vuelo federal
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.